شاهد: فيديو مؤثر لشقيقة صحفي مصري معتقل تبكي غيابه

نشرت ندى شمس الدين -شقيقة الصحفي المصري المعتقل معتز ودنان- على حسابها بموقع فيسبوك مقطع فيديو مؤثرًا، تساءلت خلاله قائلة: ما جدوى حبس أخي ما يزيد عن عامين حتى الآن؟

أضافت ندى في حديثها: ماذا يعود على الدولة من تكميم أفواه الصحفيين؟! مشيرة إلى تردي حالة والدة معتز الصحية، وإصابتها بانهيار عصبي جراء حبس ابنها، وأن أسرته لم يُسمح لها بزيارته على مدار عامين سوى خمس مرات، فضلًا عن أنه لم يلمس ابنته -وعمرها سنة وخمسة أشهر- مرة واحدة حتى اللحظة.

كانت السلطات المصرية قد اعتقلت معتز ودنان -39 عامًا- مساء الجمعة 16 فبراير/شباط 2018، إثر نشره مقابلة صحفيّة مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، ووجِّهت له تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، وانضم إلى القضية 441 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميًا بـ"الثقب الأسود.

يذكر أن بعض من قضوا المدة القصوى للحبس الاحتياطي وقدرها عامان، لُفِّقت لهم تهم جديدة، منهم محمود حسين الزميل بشبكة الجزيرة، والصحفي بدر محمد بدر، وشادي أبو زيد مراسل برنامج أبلة فاهيتا، ومصطفى الأعصر الصحفي المتعاون مع موقع ألترا صوت وصحيفتي القدس والعربي، وحسن البنا مبارك مراسل صحيفة الشرق اليومية والقائمة تطول.

في السياق نفسه، قالت مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، صابرين النوي "بعد عامين من الاحتجاز السابق للمحاكمة، لم يصدر أي حكم قضائي بعد".

وشدّدت على أن "السلطات المصرية تستخدم الحبس الإداري كوسيلةٍ تعسفية؛ لإبقاء الصحفيين وراء القضبان ظُلمًا وعدوانًا، متجاوزة الحد الأقصى القانوني المسموح به للاحتجاز السابق للمحاكمة في البلاد، علمًا بأن هذه المدة طويلة أصلًا على نحو غير طبيعي".

هذا ويأتي ترتيب مصر في ذيل قائمة جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، إذ تقبع في المرتبة 163 (من أصل 180 بلدًا)، وفق تقرير نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" العام الماضي.

