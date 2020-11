شاهد: سفيرة هولندا ووزيرة تجارتها تركبان دراجتين في شوارع الخرطوم

نشرت سفيرة هولندا في السودان فيديو يظهرها ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية وهما تقودان دراجتين هوائيتين في شارع النيل بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وكتبت السفيرة كارين بوفين على حسابها على موقع التدوين المصغر تويتر قائلة " جولة بالدراجات الهوائية في شوارع الخرطوم مع الوزيرة سيخريد كاخ ومبادرة الدراجيات السودانيات".

Cycling through the streets of Khartoum with Minister Kaag and the Sudanese Cyclists Initiative #Madaniya @NLinSudan pic.twitter.com/F6VYD9XUup

— Karin Boven (@Karin_Boven) February 19, 2020