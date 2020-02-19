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سياسة|السودان

شاهد: سفيرة هولندا ووزيرة تجارتها تركبان دراجتين في شوارع الخرطوم

19/2/2020

نشرت سفيرة هولندا في السودان فيديو يظهرها ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية وهما تقودان دراجتين هوائيتين في شارع النيل بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وكتبت السفيرة كارين بوفين على حسابها على موقع التدوين المصغر تويتر قائلة " جولة بالدراجات الهوائية في شوارع الخرطوم مع الوزيرة سيخريد كاخ ومبادرة الدراجيات السودانيات".

وتزور وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية السودان، والتقت رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وبحثا سبل التعاون ومساعدة الحكومة الهولندية للسودان في الفترة الانتقالية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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