سودانيون يهددون بالاعتصام لحين إجلاء أبنائهم الطلبة من الصين (فيديو)

قام أهالي طلاب سودانيين في الصين اليوم الثلاثاء بوقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري للمطالبة بسرعة إجلائهم من الصين بعد تفشي فيروس كورونا هناك.

وناشد الأهالي، الحكومة سرعة إجلاء الطلاب ومعرفة الحقيقة حول موعد رجوعهم، كما طالبوا الحكومة بالاستجابة لمطالب الأهالي بسرعة عودة الطلاب وجلاء الحقيقة حول تضارب موعد عودتهم.

وناشد أحد الأقارب الحكومة بالتصرف سريعًا حتى لا يتعرض الطلاب للإصابة بالفيروس، وانتقدوا ما سموه" تلكؤ الحكومة وتسويفها في مسألة إجلاء الطلاب".

وهدد الأهالي بأنهم سيلجؤون إلى الاعتصام أمام القصر الجمهوري والإضراب عن الطعام حتى تتحقق مطالبهم برجوع الطلاب.

ونادى والد أحد الطلاب المجلس السيادي ومجلس الوزراء لإجلاء الطلاب المحتجزين في ووهان بسبب سوء الحالة النفسية لديهم، بسبب نفاد المؤونة وإجراءات الحجر التي تمنعهم من التحرك.

وقال إن البرهان وعد منذ الثالث من الشهر الجاري بأنه سيقوم بإجلاء الطلاب دون تحقيق هذا الوعد حتى الآن، وقال إن حالة الطلاب شديدة الصعوبة بسبب العيش هناك وسط تفشي المرض.

وبثّ أحد الأهالي مقطعا صوتيا لسيدة في ووهان، مع طفلتها وهي تشكو من عدم صلاحية مياه الشرب والحالة الصعبة التي يعيشونها هناك في ظل عدم السماح لهم بالخروج من المنازل.

وقالت إحدى السيدات، إنها على اتصال بابنها الموجود هناك، وتتحدث عن نفاد كمية الطعام والشراب لديهم، وطالبت الحكومة بضرورة تبيان الموقف، في عدم إجلاء الطلاب هناك حتى الآن.