تعذيب طفلة على يد والدتها يثير الغضب في الإمارات [فيديو]

ألقت شرطة أبو ظبي القبض على أم عذبت طفلتها، بعد انتشار مقطع التعذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلًا وغضبًا واسعين.

وأشارت الشرطة في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك، أن الأم عذبت طفلتها بسبب خلافات عائلية مع زوجها، مؤكدة أنها أحالتها للنيابة، ولن تتهاون مع من يُلحِق الأذى بالأطفال، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا وأظهر مقطع الفيديو -المتداول على نطاق واسع- اعتداء الأم على طفلتها، ومعاملتها بشكل قاسٍ، ما دفع المغردين للمطالبة بالقبض على المعتدية ومحاسبتها.

https://twitter.com/Revan1o/status/1229863807318659073?ref_src=twsrc%5Etfw

كان المغردون تفاعلوا مع الفيديو عبر وسمي "#خادمة_تعذب_طفله"، و"#خادمة_تعنف_طفلة"، قبل أن تكشف الشرطة أنها والدة الطفلة وليست الخادمة.

أعتذر على المقطع المؤلم

لكنه مع الأسف حقيقه و واقع لإستمرار العنف من قبل بعض العاملات ضد عيالنا

حسبي الله و نعم الوكيل فيها

عورني قلبي عليها

وين أهل البنت معقول ما شعروا و لا عرفوا بالعنف إلي بنتهم تتعرض له !!!!

شيء يقطع القلب و يموت من القهر 🤬🤬🤬 #خدامه_تعذب_بنت pic.twitter.com/pZcbFeC8r1 — لجين_عمران 🕊 (@Lojain_omran) February 18, 2020

https://twitter.com/kalsuhail/status/1230098904055762947?ref_src=twsrc%5Etfw

📌| للتوضيح الحادثة المتداولة وقعت في #الامارات وليس في #السعودية ، والمتورطة في حادثة التعذيب ليس الخادمة ، بل والدة الطفلة للأسف الشديد بسبب وجود خلافات عائلية ، وتم القبض عليها من قبل شرطة #ابوظبي. #خدامه_تعذب_طفله #خادمه_تعنف_طفله pic.twitter.com/wORrODr86L — عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) February 19, 2020

#خادمه_تعنف_طفله

الشكوى لله تعبنا وحنا نقول انتبهوا من #السائق عند المدارس لا يركب أطفالكم لوحدهم وتعبنا وحنا نقول #الخادمة لا تأخذ دور الأم بالبيت فكثير منهن رغم ضعفها التربوي أيضاً هناك ضعف ديني والبعض منهن مرضى نفسياً والضحية هالصغار اللي مقابلينهم….!؟

أبناؤكم آمانة… — فهد الشنيفي (@fs330) February 19, 2020

الحقيقة في هاشتاق #خادمًه_تعَنف_طفلهَ للأسف انها والدتها مؤلم جداً إستغلال الأطفال في المشاكل وشرطة ابوظبي مشكورة القت القبض بوقت قياسي على المجرمة واحالتها للتحقيق @ADPoliceHQ pic.twitter.com/sOPVeUv8to — زياد بن نحيت (@abinneheet) February 19, 2020

في السياق، أكد المغردون على ضرورة نشر ثقافة الرفق والوعي بأهمية حماية الأطفال من العنف، وسن قوانين تحد من الممارسات غير المسؤولة تجاه الأطفال.