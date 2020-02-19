الاحتلال يجبر جثمان مقدسي على عبور الباب الدوّار [فيديو]

أجبر جنود الاحتلال الإسرائيلي، ذوي متوفي مقدسي على نقل جثمانه عبر الباب الدوّار أو ما تسمى "المعّاطة" والتي لا تسمح إلا بمرور شخص واحد في كل حركة، لدفنه في مقبرة بلدة جبل المكبر

وذكرت مصادر مقدسية، أن الفلسطيني أحمد رمضان منصور مشاهرة "أبو محمد"، من حي الشيخ سعد في بلدة السواحرة جنوبي القدس المحتلة، وقد توفي بجوار الجدار الذي قسّم البلدة إلى نصفين.

وكانت قرية الشيخ سعد والسواحرة الشرقية ضمن بلدة جبل المكبر، ومع بناء جدار الفصل العنصري عام 2003 أصبحت متفرّقة بحاجز عسكري (للمشاة فقط).

ووثق مقطع فيديو متداول نشرته صفحة "المكبر نت"، لحظة نقل ذوي المتوفي، لجثمانه عبر حاجز أمني حتى بعد وفاته، بعدما رفض جنود الاحتلال فتح البوابة الرئيسية فلم يجدوا حلًا سوى إدخال الجثمان في "المعّاطة"، في مشهد محزن يجسد معاناة الفلسطينيين وتنكيل الاحتلال بهم.

والحاجز هو عبارة عن نقطة عسكرية يُمنع من خلاله الفلسطينيون من أهالي الشيخ سعد والسواحرة الشرقية من دخول جبل المكبر إلا عن طريق تصريح خاص.

وحتى الميت الذي سيُدفن في مقبرة المكبر يجب أن يحصل ذوو الفقيد على إذن للمرور عبر الحاجز ودفنه في الناحية الأخرى، وفق شبكة قدس الإخبارية.

وكان مشاهرة وهو رجل سبعيني، يرعى أغنامه قرب حاجز الشيخ سعد، حينما أصابته نوبة قلبية في إحدى الوديان القريبة، توفي على إثرها.