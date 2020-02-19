استشاري تربوي: أغاني المهرجانات في مصر تفريغ لطاقة الشباب [فيديو]

قال الدكتور أحمد قباري، الاستشاري التربوي، لموقع الجزيرة مباشر إن ظاهرة أغاني المهرجانات لها شق نفسي، وقد تكون نوعا من أنواع تفريغ الطاقة مثل الزار (حفلة شعبية مصرية).

وأضاف قباري أن ما تقدمه المهرجانات الآن قدم في فترات سابقة في مصر لكن المشكلة في مدى تقبل المجتمع لهذا الغناء، موضحا أن تقبل شرائح مثقفة لهذا اللون "صادم".

وتابع قباري "المغني المصري الشهير عبد العزيز محمود غنى "يا شبشب الهنا" والمغنية المصرية ليلى نظمي غنت "الطشت قاللي" والفنان القدير محمد عبد الوهاب غنى "الدنيا سيجارة وكاس" لكن لم يقبل أو يسمح رئيس جامعة أو عميد كلية بعمل حفل غنائي واستضافة هذا النوع من الغناء داخل الحرم الجامعي في تلك الفترة ،كما حدث مع مغني المهرجانات حسن شاكوش".

واستطرد "الذوق العام في هذا الوقت لم يسمح بغناء هذه الأغاني في أفراح الطبقات الراقية".