إيران: وفاة شخصين بسبب فيروس "كورونا الجديد"

أعلنت السلطات الإيرانية، الأربعاء، وفاة شخصين بسبب فيروس "كورونا" المستجد، في ولاية "قم" .

وأفاد مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية قيانوش جيهانبور، في تغريدة على تويتر، وفاة شخصين وضعا في وقت سابق تحت المراقبة بعد شكايتهما من التهاب رئوي.

وفي تصريح للإعلام الإيراني أوضح محمد رضا قدير، رئيس جامعة الطب في قم، بأن أعداد المصابين بالتهابات رئوية زاد في الأيام الأربعة الأخيرة.

وأضاف رضا قدير، أن السلطات في قم خصصت مستشفى لمكافحة الأمراض الفيروسية، وأنه إذا اقتضت الحاجة ستخصص مستشفى آخر.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وأفادت بكين بارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الفيروس داخل الصين إلى ألفين و500 ، وأكثر من 74 ألفًا و185 مصابا.