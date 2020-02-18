مكالمة صوتية: ضابط إسرائيلي يهدد مقدسيًا لتصويره اعتداءات الاحتلال في الأقصى

نشرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية تسجيلًا لمكالمة بين شخص عرف نفسه على أنه ضابط في الاستخبارات الإسرائيلية والمقدسي كمال أبو قويدر.

وهدد الضابط، الرجل المقدسي لتصويره فيلمًا يظهر اعتداءات أفراد شرطة الاحتلال على فلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه.

وقال الضابط الذي عرف نفسه باسم "كابتن سيف" في المكالمة المسجلة: "بكلمك مشان الفيلم اللي مصوره، إننا بنعتدي على المسلمين، وبحذرك من نشر مثل هذه الفيديوهات، وبحذرك إني اسمع اسمك مرة ثانية".

واحتوت المكالمة على تهديدات صريحة لـ "أبو قويدر" وعائلته وقال له الضابط إن هناك حسابا مفتوحا بينه وبين الاستخبارات وإن الاستخبارات الإسرائيلية لا تنسى شيئا، على حد وصفه.

ضابط إسرائيلي يهدد مقدسيا