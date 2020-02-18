مخرج سوداني يرفض المشاركة في مهرجان سينمائي إسرائيلي

أعلن المخرج السينمائي السوداني صهيب قسم الباري عن رفضه لمشاركة فيلمه (الحديث عن الأشجار) في مهرجان الشرق الأوسط الذي ترعاه وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقال صهيب في منشور على فيسبوك "ليس من المشرف للفنانين في أي زمن كانوا أن يستخدم منتهكو الحياة فنهم لغرض الإيهام بأن كل شيء على ما يرام فيما الجرائم الكبرى مستمرة والشعوب تقتل وتعذب والأطفال يسجنون".

وأوضح بالقول "نما إلى علمي وعلم جماعة الفيلم السوداني بأن فيلمي الحديث عن الأشجار قد تمت برمجته ضمن ما يسمى بمهرجان الشرق الأوسط المقام في القدس برعاية من وزارة الخارجية الإسرائيلية وبلدية القدس وبالتعاون مع معهد يدعي معهد فان لير".

وأردف "وأحاطني بعض الأصدقاء علما بعدد من المقالات في صحف ومواقع تلقي علي كصانع الفيلم اللوم وبعضها ينعتني – مع مخرجين آخرين- بالانتهازية والتمرغ في الوحل وما إلى ذلك من أدب الصحافة الهتافية العجولة".

وأوضح المخرج السوداني "لاستبيان الموقف لذا وجب توضيح الآتي.. هذه المشاركة قد تمت دون علمي ودون موافقتي.. لا أعرف حتى الآن من أعطى هذه الجهات الموافقة على هذه العروض".

والأسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل عن عرض أفلام من ست دول عربية في القدس المحتلة خلال مهرجان سينمائي الأسبوع الجاري، وعلّق رواد منصات التواصل العرب بترشيح أسماء أفلام أخرى "لاستفزاز" إسرائيل.

وقالت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" الرسمية التابعة للخارجية الإسرائيلية، إن الدول العربية التي سيعرض منها أفلام في مهرجان "سينما الشرق الأوسط" هي المغرب وسوريا والجزائر وتونس ومصر والسودان.

الحديث عن الأشجار

يعتبر فيلم (الحديث عن الأشجار) للمخرج صهيب أحد الأفلام الفائزة بجائزة "غلاسوته أوريجينال" للفيلم التسجيلي في عام 2019 وتدور أحداثه عن مجموعة من الأصدقاء أعضاء في نادي الفيلم السوداني يقررون إعادة إحياء دار عرض قديمة يجمع هؤلاء الأصدقاء بجانب عشقهم للسينما ودراستهم لها في المنفى.

وأسدل الستار على مهرجان برلين السينمائي العام الماضي، في دورته 69 وأعلنت الجوائز التي حملت مفاجأة سارّة للأفلام العربية ، إذ فاز الفيلم (Talking about Trees) للمخرج السوداني بجائزة الفيلم التسجيلي، وهو العمل الطويل الأول لمخرجه.

الفيلم الذي شهد عرضه العالمي الأول في إطار برنامج البانوراما، إنتاج مشترك بين فرنسا والسودان وألمانيا وتشاد وقطر، وكان في المنافسة معه 16 عملا آخر من البرامج المختلفة.

يذكر أن الفيلم مثلما نال إعجاب لجنة التحكيم، وحصد أيضا إعجاب الجمهور، إذ حصل على جائزة أفضل فيلم تسجيلي في قسم البانوراما بتصويت الجمهور من خلال البطاقات، وذلك بعد فرز الأصوات التي وصلت إلى 29 ألف صوت.

الفيلم حصل على جائزة أفضل فيلم تسجيلي في قسم البانوراما بتصويت الجمهور

لقاء البرهان ونتنياهو

كان رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا.

وخلال لقاء لم يعلن عنه في فبراير/شباط في أوغندا، بحث نتنياهو مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان "تطبيع" العلاقات مع السودان.

وبعد لقائه مع نتنياهو، أكد البرهان أنه لم يعد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بتطبيع العلاقات" بين بلديهما.

ويحاول السودان إقناع واشنطن بشطبها من لائحة الدول المتهمة بدعم الإرهاب على أمل جذب المستثمرين والخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يواجهها.

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