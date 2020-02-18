قطر تسجل حالة إصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية

أعلنت قطر، الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، لمواطن يبلغ من العمر 65 عاما.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل حالة الإصابة المؤكدة للمواطن الذي يعاني من عدة أمراض مزمنة.

وذكرت الوزارة، أن المريض أدخل المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة حسب البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض.

وأوضحت أن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه أحد فيروسات كورونا (فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية).

ولفتت إلى أن هذا الفيروس يختلف عن فيروس كورونا المستجد والمعروف بـ (كوفيد 19)، والذي انتشر مؤخرا في الصين وعدد من الدول، حيث يختلف الفيروسان في مصدر العدوى وطرق انتقال المرض وشدته.

وأكدت وزارة الصحة القطرية، عدم تشخيص أي حالة لعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في قطر حتى الآن.

ودعت وزارة الصحة جميع أفراد المجتمع وخاصة الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة أو الذين يعانون من نقص مستوى المناعة إلى التقيد بتدابير النظافة العامة والمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون والمطهرات مع تجنب الاختلاط عن قرب مع الإبل، وطلب الاستشارة الطبية عند الشعور بالحمى والسعال وآلام الحلق وضيق التنفس.

وخلال العامين الماضيين، تم تسجيل ثلاث حالات لفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في قطر، وفق الوكالة.