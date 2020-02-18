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فيديو: لحظات رعب عاشها مغاربة على متن طائرة في الأجواء

18/2/2020

أظهر مقطع فيديو نشره مسافر على متن طائرة ركاب بين مدينة وجدة شرقي المغرب والعاصمة البلجيكية بروكسل لحظات رعب عاشها ركاب الطائرة بسبب مطبات هوائية شديدة.

المسافر الذي نشر الفيديو هو شاب مغربي يدعى توفيق صحراري ويسكن مدينة وجدة شرقي المغرب.

وأوضح صحراري لقناة الجزيرة مباشر، أجواء الرعب والخوف داخل الطائرة التي كانت في طريقها من وجدة إلى بروكسل.

وتشير بيانات الرحلة على موقع (فلايت ردار) المتخصص في رصد حركة الملاحة الجوية إلى أن الرحلة تحمل رقم FR8775″" على طائرة من طراز (بوينغ 737) تابعة لشركة (ريان إير) الإيرلندية ذات الرحلات المنخفضة التكلفة.

وقال الشاب المغربي الذي كان على متن الطائرة إن الرحلة أقلعت من مطار وجدة في ظروف عادية وكان الطقس عاديا طوال فترة الرحلة، إلا أنه وقبل وقت قصير من بدء الهبوط في مطار شارلروا دخلت الرحلة في مطب جوي قوي أفقدها توازها وبدأت بالاهتزاز بقوة.

وأشار إلى أن المسافرين شرعوا في التكبير، في وقت بقيت الطائرة في الجو ساعة و45 دقيقة إضافية حتى هدأت الرياح لتتمكن من الهبوط بعدها بسلام في بروكسل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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