البث الحي
سياسة|السعودية

فيديو: سعودي يلتقي بابنه للمرة الأولى بعد اختطافه قبل 20 عاما

18/2/2020

بعد اختطاف دام عشرين عاما، عاد الشاب السعودي "موسى" لوالده الحقيقي والذي لم يره طيلة حياته بعد اختطافه من مستشفى للولادة في الدمام بالمنطقة الشرقية في المملكة.

والتقى السعودي علي الخنيزي بابنه موسى المختطف منذ أكثر من 20 عامًا من داخل مستشفى الولادة بمحافظة الدمام.

وقالت الشرطة إنها اشتبهت مؤخرًا في سيدة تقدمت للحصول على أوراق رسمية لشابين تبين أنهما اختطفا وهما حديثي الولادة قبل أكثر من 20 عامًا وألقت الشرطة القبض عليها.

وأصدرت شرطة المنطقة الشرقية بياناً في وقت سابق، قالت فيه "اتضح من إجراءات البحث والتحري وفحص الخصائص الحيوية «DNA» علاقة الشابين ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام".

وأضافت شرطة الشرقية: أن " الطفل الأول العماري اختفى بتاريخ 24 / 04 / 1417 هـ، والثاني الخنيزي بتاريخ 08 / 04 / 1420 ه؛ حيث تم إيقافهما لاستكمال إجراءات الاستدلال، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)