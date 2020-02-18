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سياسة|السودان

غضب في السودان بعد إحالة ضباط ساندوا الثورة إلى المعاش

الملازم أول محمد صديق
الملازم أول محمد صديق
18/2/2020

أعلنت القوات المسلحة السودانية، في بيان عبر فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إحالة عدد من الضباط "من رتبة عقيد حتى ملازم" إلى المعاش.

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية في بيان، إن الكشوفات الصادرة بقرار الترقية والإحالة للضباط السودانيين "مترقبة في هذا التوقيت من كل أفراد القوات المسلحة ولا تعتبر كشوفات فوق العادة وتنجز بمهنية عالية".

وذكر البيان" أن القوات المسلحة أصدرت أمس الإثنين كشوفات تقاعد للمعاش وترقيات حسب ما هو معتاد بداية كل عام جديد وفقًا للوائح فرع شئون الضباط وشروط اجتياز حواجز الترقي والاستمرارية بالقوات المسلحة".

وأضاف "أن الكشوفات التي صدرت حاليًا، شملت رتب الضباط من رتبة العقيد حتى الملازم وسوف تتوالى بقية الكشوفات لاحقًا ".

ردود فعل غاضبة

وأثارت الخطوة ردود فعل غاضبة، إذ إن الكشوفات التي أعلنت تضمنت أسماء ضباط، شاركوا في ثورة ديسمبر ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وظهروا بين المعتصمين والمحتجين أمام القيادة العامة للجيش.

وبالفعل دعا النشطاء على مواقع التواصل إلى تنظيم "مليونية " يوم 20 من الشهر الجاري للاحتجاج على إحالة الضباط الذين ساندوا الثورة للمعاش.

وتداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي نبأ إحالة أحد الضباط المتضامنين مع المتظاهرين في ثورة ديسمبر السودانية عند اعتصامهم أمام ساحة القيادة العامة للقوات المسلحة في يوم 6 أبريل من العام الماضي.

ويعتبر الملازم أول محمد صديق من أوائل الضباط الذين تضامنوا مع الثوار في ساحة الاعتصام وأعلن مخالفته للأوامر العسكرية في مواجهة الثوار داعيًا جميع القيادات العسكرية للانضمام إلى الثوار في ساحة الاعتصام في ذلك الوقت.

وعبر رواد التواصل الاجتماعي في السودان عن غضبهم واصفًا أن ما حدث يعد "سقوطا آخر للثورة" في حين دعت بعض لجان المقاومة السودانية إلى تظاهرات مليونية تضامنا مع الضباط الذين ساندوا الثورة السودانية وأحيلوا فيما بعد إلى المعاش وفقا لقرار القوات المسلحة.

وقالت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن كشوفات الإحالة للتقاعد، شملت" أيضًا إحالة بطل الثورة والجيش محمد صديق إبراهيم أحمد، الموجود حاليًا منطقة (جبيت في شرق السودان) وكتب في حالته على الواتساب "عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم تمت إحالتي للمعاش اليوم".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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