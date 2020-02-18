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شاهد: 180 إسرائيليا يفتتحون معبدا يهوديا كلف مصر 100 مليون جنيه

18/2/2020

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها "إسرائيل بالعربية" بتويتر، إن وفدا إسرائيليا شارك، السبت، في إعادة افتتاح كنيس يهودي رممته السلطات المصرية قبل أسابيع بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف الحساب أن 180 يهوديًا جذورهم مصرية وفدوا من إسرائيل ودول المهجر للمشاركة في الاحتفال.

ويظهر مقطع فيديو نشره الحساب، احتفال عشرات من اليهود داخل كنيس "إلياهو هانبي" بمناسبة افتتاحه.

في المقابل، سادت حالة من الغضب بين المغردين الفلسطينيين والمصريين والعرب، ساخرين من ورقة "التسامح الديني الذي تعيشه مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وتكلف ترميم المعبد اليهودي 100 مليون جنيه (نحو 6 ملايين و250 ألف دولار)، وافتتح في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري، بحضور أكثر من 25 سفيرًا ودبلوماسيًا بجانب العديد من المسؤولين المصريين، بالإضافة إلى أعضاء الطائفة اليهودية في مصر.

وقالت السفارة الإسرائيلية في مصر، إن القائم بأعمال السفير الإسرائيلي، إيال سيلع، استقبل وفدًا من حاخامات اليهود قدموا من الولايات المتحدة إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف حساب السفارة عبر "تويتر" أن الحاخامات أعربوا عن اهتمامهم بالتاريخ المصري والوضع الحالي للعلاقات بين الجانبين المصري والإسرائيلي.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أن المعبد لن يستخدم للصلاة، لأن الشريعة اليهودية تشترط كركن أساسي في الصلاة ألا يقل عدد المصلين عن 10 أشخاص ذكور بالغين أي فوق 13 عامًا. وفي يوليو/تموز الماضي، تقلص عدد يهود مصر إلى 5 نساء فقط من العجائز بعضهن في دور المسنين.

وفي أواخر عام 2018، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص مليار و270 مليون جنيه (72 مليون دولار) لترميم التراث اليهودي في مصر، الأمر الذي أثار ضجة حول سبب إنفاق كل هذا المبلغ على معابد لن تقام فيها الصلاة.

وقال المنتقدون إن تلك الأموال كان يمكن إنفاقها لتحسين أحوال المصريين بدلا من صرفها في أماكن لن يستخدمها أحد، خاصة أن المشروع كان يمكن تمويله بتبرعات الجاليات اليهودية ورجال الأعمال اليهود حول العالم.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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