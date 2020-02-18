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شاهد: لحظة قصف قوات حفتر للميناء البحري بطرابلس

18/2/2020

بث ناشطون وصفحات محلية ليبية، اليوم الثلاثاء، مقاطع فيديو تظهر لحظات بعد قصف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر للميناء البحري في العاصمة طرابلس بأربع قذائف.

وقال مسؤول في قوات حفتر لوكالة "رويترز" إن قواتهم هاجمت الميناء البحري مستهدفة "سفينة تركية" تنقل أسلحة في تصعيد جديد في معركتها للسيطرة على طرابلس.

ولم يورد المسؤول تفاصيل عن شحنة السلاح المزعومة بالميناء الذي ظل مفتوحا أمام المواد الغذائية وواردات أخرى أثناء المعركة بين الفصيلين المتناحرين للسيطرة على العاصمة.

وقال مسؤولان بالميناء إن السلطات نقلت جميع السفن ومنها ناقلات وقود إلى خارج الميناء بعد هجوم اليوم.

حاويات تجارية وبضائع

وقال مصطفى المجعي، متحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لقوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، لوكالة الأناضول، إنه لا صحة لاستهدف سفينة تركية أو مخزن للذخيرة في ميناء طرابلس البحري (مدني).

وأوضح المتحدث، أن القصف الذي استهدف الميناء أسفر عن "احتراق عدة حاويات تجارية وبضائع"، لأن الميناء تجاري.

وأضاف المجعي، "لم يكن هناك بالأساس سفينة تركية موجودة، لأن الميناء يستخدم لأغراض تجارية فقط".

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الموانئ الليبية، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، أنه لا توجد أي سفينة تركية في ميناء طرابلس عند تعرضه للقصف.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف ميناء طرابلس البحري من قبل حفتر، الذي يحاول السيطرة على العاصمة ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، وسط جهود دولية لوقف دائم لإطلاق النار والعودة للمفاوضات السياسية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات
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