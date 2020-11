شاهد: طلاب بجامعة بولونيا الإيطالية يطالبون بالإفراج عن المصري باتريك جورج

تظاهرعدد من طلاب جامعة بولونيا الإيطالية، مطالبين بالإفراج عن زميلهم في الجامعة الناشط المصري المعتقل باتريك زكي جورج.

وتفاعل رواد مواقع التواصل عبر وسم #freepatrick منددين باستمرار حبس باتريك من قِبل السلطات المصرية.

كانت السلطات المصرية قد اعتقلت باتريك أثناء عودته من إيطاليا لقضاء إجازة في مصر، وأكد محاموه تعرضه للتعذيب بالصعق والضرب في مقر الأمن الوطني.

من جانبها، طالبت منظمات حقوقية دولية والاتحاد الاوربي والسلطات الإيطالية مصر بالإفراج عن الناشط المعتقل بتهم نشر أخبار زائفة وبيانات كاذبة، والتخطيط لقلب نظام الحكم، فضلًا عن التحريض على أحداث سبتمبر/أيلول 2019.

هذا وأيدت محكمة مستأنف ثانٍ المنصورة،الأحد الماضي، قرار النيابة العامة حبس باتريك 15 يومًا على ذمة التحقيقات، رافضة في الوقت نفسه الاستئناف المقدَّم من محاميه.

Dear @MoSalah,

we used to play football together im #Bologna, now my friend Patrik G. Zaky is detained by the egyptian government and gets reportedly tortured, just because he stands up for human rights.

I beg You to help me and my friends to free our dear teammate! #freepatrick pic.twitter.com/CHa0nAwrMF — Vincent Möckl (@vincent_moeckl) February 8, 2020

thousands gather in Bologna demanding #FreePatrick George Zaky – the graduate University student kept in Egypt prisons under heavy subversion charges. Students demand to break economic agreements with the regime pic.twitter.com/iV1vAvrbnE — francesco strazzari (@franxstrax) February 17, 2020

🔴 AZIONE URGENTE 🔴 Libertà per Patrick George Zaky, ricercatore di 27 anni in carcere in Egitto solo perché attivista #FreePatrickZaki

PATRICK HA BISOGNO DI TE…#FreePatrick #FacciamoRete https://t.co/FoeV38LAQo — MUSA – #REvolution (@MUSA_REvolution) February 18, 2020