شاهد: الروبوت يعد الطعام في ووهان الصينية لمواجهة كورونا

تداولت حسابات صينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر آلات روبوت تقوم بطهي وإعداد الطعام في مدينة ووهان الصينية لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19).

وذكر حساب موقع صيني على موقع "تويتر" أن أجهزة الروبوت تعد ما بين 100 إلى 120 وجبة للأطباء والعاملين في المجال الطبي الذين يقومون بمكافحة فيروس كورونا في المدينة.

وشهدت مدينة ووهان الصينية شهدت أولى حالات فيروس كورونا الجديد في 31 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وأودى الفيروس بحياة نحو 1900 شخص حتى الآن، بينهم أكثر من 1700 في ووهان وحدها، كما تسبب في إصابة ما يربو على 73 ألف شخص.

Have you had a meal cooked by a robot? Medics in #Wuhan may be a step ahead of you. A cooking robot sent to assist in the frontline can prepare 100-120 meals in an hour. The non-stop, fully automatic function guarantees a hot & wholesome feed anytime pic.twitter.com/Go4aUMKAmO

— Global Times (@globaltimesnews) February 18, 2020