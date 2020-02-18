شاهد: الروبوت يعد الطعام في ووهان الصينية لمواجهة كورونا

تداولت حسابات صينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر آلات روبوت تقوم بطهي وإعداد الطعام في مدينة ووهان الصينية لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19).

وذكر حساب موقع صيني على موقع "تويتر" أن أجهزة الروبوت تعد ما بين 100 إلى 120 وجبة للأطباء والعاملين في المجال الطبي الذين يقومون بمكافحة فيروس كورونا في المدينة.

وشهدت مدينة ووهان الصينية شهدت أولى حالات فيروس كورونا الجديد في 31 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وأودى الفيروس بحياة نحو 1900 شخص حتى الآن، بينهم أكثر من 1700 في ووهان وحدها، كما تسبب في إصابة ما يربو على 73 ألف شخص.