بومبيو من إثيوبيا: أطراف "سد النهضة" يقتربون من اتفاق نهائي [فيديو]

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي يزور إثيوبيا حاليا، الثلاثاء، إن أطراف الاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي يقتربون من نهايته .

وأوضح في مؤتمر صحفي مع نظيره الإثيوبي في أديس بابا، أن "الرئيس دونالد ترمب جعل من العمل مع الدول الثلاث المعنية (مصر والسودان وإثيوبيا) أولوية، والحصول على نتيجة منها، وأن نقوم بالتوسط"، وفق ما نقلته الحرة الأمريكية.

ولفت بومبيو إلى أن "عناصر الاتفاق تقترب من نهايتها ولكن لا يزال هناك عمل" ينبغي القيام به، دون توضيح.

وأكد أن "هدف الولايات المتحدة وأعتقد هدف القيادات الإثيوبية والمصرية والسودانية، هو التوصل إلى حل وسط يعود بالفائدة على الدول الثلاث".

ووصل بومبيو إلى أديس أبابا الليلة الماضية في زيارة عمل رسمية تستغرق 3 أيام، بعد أن زار السنغال وأنغولا، وينتظر أن يزور السعودية وسلطنة عمان، وفق تقارير إعلامية.

وقبل أيام، أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، أن بلاده "تتوقع اتفاقا نهائيا عادلا حول سد النهضة، يراعي مصالحها ويحمي حقوقها المائية".

وأوضح في تصريحات نقلها إعلام بلاده أن "الولايات المتحدة سوف تعرض على الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) الأسبوع القادم، نصا نهائياً للاتفاق، لعرضه على الحكومات ورؤساء الدول المعنية، قبيل التوقيع عليه".

واختتمت كل من إثيوبيا ومصر والسودان جولة مفاوضات جديدة بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة انعقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، يومي 12 و13 فبراير/شباط برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين وبحضور ممثلي البنك الدولي.

ويتسبب مشروع السد منذ 9 سنوات بخلافات لاسيما بين إثيوبيا ومصر، لكن المفاوضات في شأنه تسارعت في الأشهر الأخيرة بعد إعلان مصري متكرر عن "تعثر" يشوبه تعنت ينفيه الجانب الإثيوبي.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.