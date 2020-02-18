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سياسة|مصر

العفو الدولية: 710 أشخاص تعرضوا للاختفاء القسري في مصر في 2019

قوات الأمن المصرية
قوات الأمن المصرية
18/2/2020

قالت منظمة العفو الدولية "آمنستي"، إن 710 أشخاص على الأقل في مصر تعرضوا خلال العام 2019 لاختفاء قسري، لمدد متباينة وصلت إلى 183 يوما.

جاء ذلك في تقرير المنظمة السنوي (مقرها لندن) حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، نشرته على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء.

وجاء في التقرير: "تعرض 710 أشخاص على الأقل للاختفاء القسري في مصر، لمدد متباينة وصلت إلى 183 يوما، كما استمر تفشي التعذيب في (مراكز) الاحتجاز".

وأشار إلى أن قوات الأمن في مصر ألقت القبض "تعسفيا" على نحو 20 صحفيا على الأقل، بسبب "تعبيرهم السلمي عن آرائهم"، وفق التقرير.

وأضافت المنظمة: "واجهت الأحزاب السياسية أيضا قيودا تعسفية على ممارسة عملها وحملات قبض على أعضائها".

ولفتت إلى "تزايد استهداف الحقوقيين بحملات الاعتقال والتعذيب والاحتجاز"، إضافة إلى "الاستخدام المفرط للمحاكم الاستثنائية في مصر"، بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة.

وفي السياق، استنكرت المنظمة "عدم قيام السلطات بمحاكمة من زعم أنهم ارتكبوا التعذيب إلا في حالات نادرة".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية على ما أورده البيان، إلا أن القاهرة عادة ما تنفي وقوع انتهاكات بحق حقوق الإنسان أو وجود معتقلين سياسيين لديها أو تعذيب بمقار احتجازها.

وتقول القاهرة إنها تقدم الرعاية الصحية لكافة السجناء دون تمييز، وتلتزم بالقانون وإتاحة درجات الطعون القضائية المختلفة قبل تنفيذ أي حكم بالإعدام.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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