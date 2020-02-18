البث الحي
سياسة|السويد

السويد: تهديدات بالقتل لمدير مدرسة رفض تطبيق حظر الحجاب

دائرة التعليم الوطني السويدية قالت في بيان لها إن حظر الحجاب في المدارس ينتهك حرية الدين والتعبير، ولن يطبق
دائرة التعليم الوطني السويدية قالت في بيان لها إن حظر الحجاب في المدارس ينتهك حرية الدين والتعبير، ولن يطبق
18/2/2020

تلقى مدير مدرسة في محافظة اسكونه جنوبي السويد، تهديدات بالقتل إثر رفضه تطبيق قرار البلدية المتعلق بحظر ارتداء الحجاب في المدرسة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية "تي تي"، أوضح ماتياس ليدهولم مدير مدرسة "براستاموسا" في منطقة "سكوروب" بالمحافظة، أنه تلقى تعليقات كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتهديدات بالقتل، بسبب رفضه تطبيق حظر الحجاب في مدرسته.

وأشار إلى أن شخصًا مجهولًا اتصل بهاتف المدرسة وهدده بالقتل، مضيفًا: "هذا الشخص، صرخ قائلًا إنه سيقتل كل شخص في المدرسة على رأسهم أنا بسبب قراري".

ولفت إلى أن المدرسة تضم 600 طالب، مبينًا أن الطالبات اللاتي يرتدين حجابًا "يقمن بذلك رغبة وفخرًا".

بدورها، ذكرت دائرة التعليم الوطني السويدية في بيان لها، أن حظر الحجاب في المدارس ينتهك حرية الدين والتعبير، ولن يطبق.

وكان مجلس بلدية "سكوروب" قد فرض قبل 3 أشهر حظرًا على ارتداء الحجاب للطالبات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن 13 عامًا.

وتعليقًا على الحظر، قال ماتياس ليدهولم مدير مدرسة "براستاموسا" في تصريحات سابقًا، إنه لا يعترف بالحظر، ولن يطبقه في مدرسته.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)