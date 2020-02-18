السودان ينفي تنازله عن حصته في مياه النيل لمصر (فيديو)

نفى وزير الإعلام السوداني والناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح أن يكون السودان تنازل عن جزء من حصته من مياه النيل لصالح مصر وقال، إن مصر لم تطلب ذلك.

وفي تصريح صحفي عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء برئاسة عبد الله حمدوك اليوم الثلاثاء،

وردًا على سؤال عما ذكرته وسائل إعلام حول أن مصر طلبت من السودان التنازل عن حصته الفائضة من مياه النيل، قال إن ذلك غير صحيح.

وأشار إلى أن الموضوع لم يطرح من جانب مصر أو السودان أو من الدول الأخرى.

وتناول الناطق الرسمي للحكومة إفادة وزيري الخارجية والري حول مشاركتهما في مباحثات سد النهضة في واشنطن، وقال إنه تم الاتفاق على الكثير من البنود، وأن الجانب الأمريكي يقوم بصياغة الاتفاقية حاليا ومن ثم التوافق عليها والتوقيع بواشنطن في شهر مارس/آذار.

وقال إن الوزيرين المعنيين سيقدمان تقريرا وافيا عن المباحثات خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق.

ونفى الوزير في رد على سؤال عن وصول وفد من محكمة الجنايات الدولية إلى الخرطوم، مشيرا إلى أن مبدأ محاكمة البشير أمام المحكمة الدولية، تم التوافق عليه.

المتحدث باسم الحكومة السودانية ينفي تنازل السودان عن جزء من مياه النيل لمصر