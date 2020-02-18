اغتيال إمام مسجد أثناء رفعه الأذان.. وسودانيون: من القاتل؟

اغتال مجهولون فجر يوم أمس الإثنين، إمام وخطيب مسجد مجمع حي السلام مربع (5) بمدينة الأبيّض– غرب السودان في حادث بشع قبيل صلاة الفجر.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، عن مصادر في الشرطة إن مجموعة من الأشخاص هجمت على إمام المسجد الشيخ عبد اللطيف إسماعيل جار النبي عقب رفعه الأذان الأول لصلاة الفجر وقتلته داخل المسجد.

وذكر العميد شرطة محمد علي عبد الجابر مدير دائرة الجنايات بشرطة شمال كردفان لــ (سونا) أنه قد تم فتح بلاغ بشرطة "الأبيض غرب" وأن الشرطة بدأت تحريات لمعرفة دوافع الحادث.

يذكر أن الشيخ عبد اللطيف إسماعيل له خلوة وهي (مكان لتحفيظ القرآن الكريم يكون ملحقا بالمساجد) في المجمع إلى جانب كونه إمامًا وخطيبًا للمسجد.

وأثارت حادثة مقتل إمام المسجد على يد مجهولين، الكثير من الجدل والغضب والتساؤلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن القتلة، وندد الكثيرون بما أسموه "التفلتات الأمنية" في مدينة الأبيض وعجز السلطات عن حسمها.