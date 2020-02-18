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سياسة|الكويت

اشتباك بالأيدي بين نواب مجلس الأمة الكويتي يشعل مواقع التواصل [فيديو]

اشتباك بالأيدي بين نواب مجلس الأمة الكويتي عقب مناقشة قانون العفو الشامل
اشتباك بالأيدي بين نواب مجلس الأمة الكويتي عقب مناقشة قانون العفو الشامل
18/2/2020

اشتبك عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، عقب جلسة ناقشت قانون العفو الشامل عن المتهمين في قضايا عدّة وقوبلت برفض أغلبية النواب، ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وأثار جدلًا واسعًا.

وبثت وسائل إعلام -عبر مواقع التواصل- مشاهد من الاشتباك وفوضى عمت المجلس، وتخللها تدخل الحرس وطرد مواطنين حضروا الجلسة. ناقشت الجلسة العفو عن متهمين في قضايا "خلية العبدلي، ومقتحمي مجلس الأمة، وقضايا الرأي العام".

هذا وأصدر 15 نائبًا بيانًا حمّلوا فيه رئيس مجلس الأمة مسؤولية "أخطاء دستورية وقانونية، فادحة ومتعمّدة في مجريات الجلسة"، مؤكدين رفضهم السكوت على حادثة اعتداء حرس المجلس على الجمهور.

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن النائب محمد المطير كشف عن نفسه كأداة لتخريب الجلسة، لا لممارسة عملية ديمقراطية.

واستطرد الغانم قائلًا إن ما حدث في الجلسة محاولة من بعض الأطراف لتكفير الناس بالديمقراطية، وذلك عبر خلق الفتنة والمشاكل، وإقحام الجمهور عنوة في الأمر، معبرًا عن اعتذاره للجمهور من تصرفات بعض النواب.

كان الغانم قد رفع الجلسة مؤقتًا وطالب بإخلاء الجمهور؛ لإكمال سير الجلسة ومن ثَمّ التصويت على القوانين، لكن جميع الاقتراحات سقطت من حيث المبدأ.

في أعقاب ذلك، تصدر وسم #مجلس_الأمة قائمة التداول في الكويت بأكثر من 20 ألف تغريدة، وعبّر مغردون عن رفضهم ما حدث في الجلسة، وخاصة طرد المواطنين الحاضرين والاعتداء عليهم، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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