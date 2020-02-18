اشتباك بالأيدي بين نواب مجلس الأمة الكويتي يشعل مواقع التواصل [فيديو]

اشتبك عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، عقب جلسة ناقشت قانون العفو الشامل عن المتهمين في قضايا عدّة وقوبلت برفض أغلبية النواب، ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وأثار جدلًا واسعًا.

وبثت وسائل إعلام -عبر مواقع التواصل- مشاهد من الاشتباك وفوضى عمت المجلس، وتخللها تدخل الحرس وطرد مواطنين حضروا الجلسة. ناقشت الجلسة العفو عن متهمين في قضايا "خلية العبدلي، ومقتحمي مجلس الأمة، وقضايا الرأي العام".

هذا وأصدر 15 نائبًا بيانًا حمّلوا فيه رئيس مجلس الأمة مسؤولية "أخطاء دستورية وقانونية، فادحة ومتعمّدة في مجريات الجلسة"، مؤكدين رفضهم السكوت على حادثة اعتداء حرس المجلس على الجمهور.

اليوم مرزوق وبتعمد كان سبب رئيسي في وئد إرادة الامة وظلم الشرفاء من المحكومين.. وهذا بيان من مجموعة من الاعضاء . #مرزوق_يضرب_الشعب #العفو_الشامل pic.twitter.com/8VjVgFA528 — محمد براك المطير (@MBALMUTAIR) February 18, 2020

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن النائب محمد المطير كشف عن نفسه كأداة لتخريب الجلسة، لا لممارسة عملية ديمقراطية.

فيديو / رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: الشعب شهد مسرحية التخريب اليوم وهدفهم تكفير الكويتيين بالديمقراطية. pic.twitter.com/bYt6XisBGr — المجلس (@Almajlliss) February 18, 2020

واستطرد الغانم قائلًا إن ما حدث في الجلسة محاولة من بعض الأطراف لتكفير الناس بالديمقراطية، وذلك عبر خلق الفتنة والمشاكل، وإقحام الجمهور عنوة في الأمر، معبرًا عن اعتذاره للجمهور من تصرفات بعض النواب.

كان الغانم قد رفع الجلسة مؤقتًا وطالب بإخلاء الجمهور؛ لإكمال سير الجلسة ومن ثَمّ التصويت على القوانين، لكن جميع الاقتراحات سقطت من حيث المبدأ.

في أعقاب ذلك، تصدر وسم #مجلس_الأمة قائمة التداول في الكويت بأكثر من 20 ألف تغريدة، وعبّر مغردون عن رفضهم ما حدث في الجلسة، وخاصة طرد المواطنين الحاضرين والاعتداء عليهم، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين.

وصل الأمر في #مجلس_الامة إلي عدم الإحتمال و نأمل حل المجلس و إعادة المشهد السياسي به ، كنت حاضرا منذ بداية جلسة اليوم و بعد اقرار قوانين التأمينات الخاصة بالمتقاعدين بدأت الألسن الخبيثة تعمل لخلط الأوراق و دمج تقرير #العفو_الشامل بقضية #دخول_المجلس مع قضية #خلية_العبدلي الإرهابية pic.twitter.com/peplKmI5Td — ماضي الهاجري (@madhialhajri) February 18, 2020

ما يحصل الآن في مجلس الأمة "مهزلة" بكل المقاييس .. "الشعب يُضرب في بيته" !! مشهد يعزز في الأذهان ما كنّا نقوله ونردده:

هم يريدونها عزبة .. هم يريدونها شركة من شركاتهم .. آن الأوان ان يسترد الشعب بيته ممن اختطفه !#مجلس_الامة#سأحضر_جلسة_العفو #قانون_العفو_الشامل#مرزوق_الغانم — د. عبدالعزيز طارق الصقعبي (@draalsaqobi) February 18, 2020

ما حدث اليوم من رئيس وحرس #مجلس_الأمة مستفز وخاطئ تجاه المواطنين الحاضرين #جلسة_العفو . وأحمد الله القدير أنه لم تقع إصابات بحسب علمي أو يسقط أحد من فوق المدرج، حفظ الله #الكويت من كل مكروه 🇰🇼 pic.twitter.com/AaMQnz8T2I — أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) February 18, 2020