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سياسة

وسط مخاوف المصريين.. انتهاء الحجر الصحي للعائدين من الصين

جانب من المؤتمر الصحفي في مطروح
جانب من المؤتمر الصحفي في مطروح
17/2/2020

خرج المصريون العائدون من مدينة ووهان الصينية، من معسكر الحجر الصحي بمحافظة مطروح، وسط أجواء احتفالية بعد إعلان وزيرة الصحة هالة زايد، الأحد، انتهاء مدة احتجازهم والتأكد من سلامتهم.

وفي مؤتمر صحفي، عقد صباح اليوم الإثنين، بمقر معسكر الحجر الصحي بمطروح، قالت الوزيرة "إن جميع التحاليل التي أجريت على المصريين، وعددهم 369 مواطنًا مصريًا عائدًا من ووهان الصينية (بؤرة تفشي كورونا) طوال فترة حضانة المرض ومدتها 14 يومًا، أثبتت خلوهم من مرض كورونا المستجد، وهم معافون تمامًا وبصحة جيدة، ولا يعانون من أيّ أمراض وبائية".

ووعدت الوزيرة، الأطباء المشاركين في الحجر بتكريم رفيع المستوى، وعمل جدارية تخلّد بطولتهم في التعامل مع فيروس كورونا، على غرار جدارية الأطباء الذين شاركوا في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

وبثت مواقع محلية مقاطع فيديو أظهرت سعادة المصريين بخروج العائدين من الحجر الصحي وسط عبارات "تحيا مصر" والتهنئة بالعودة سالمين.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعدت خطة لإخلاء المعسكر المخصص لعزل المصريين العائدين من الصين، هربًا من انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يعودوا لذويهم على مجموعتين، الأولى تتجه للقاهرة والثانية إلى الإسكندرية.

في السياق ذاته، استقبل رواد مواقع التواصل ما حدث بتخوف كبير من عدم كفاية مدة الحجر، وعدم اتخاذ أيّ احتياطات صحية، كما استهجن النشطاء تصريح وزيرة الصحة بعدم منع الوافدين من الصين زيارة مصر، مستغربين تبرير الوزارة أن "منظمة الصحة العالمية لم توصِ بذلك".

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في إقليم هوبي الصيني اليوم الإثنين بعد تراجعه خلال اليومين الماضيين، وذلك رغم قرار السلطات فرض قيود جديدة مشددة على الحركة، لمنع انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من 1700 شخص حتى الآن.

وأعلن مسؤولو الصحة في إقليم هوبي بؤرة انتشار الفيروس عن تسجيل 1933 إصابة جديدة ومئة حالة وفاة أمس الأحد، وفي أنحاء الصين، قال مسؤولون إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة زاد 2048 حالة ليصل إلى 70 ألفا و548 شخصا في المجمل، وإن عدد الوفيات بلغ 1770.

https://twitter.com/luckyheart1/status/1229288776075223040?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/luckyheart1/status/1229288776075223040?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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