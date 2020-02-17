نتنياهو: طائرة إسرائيلية حلقت للمرة الأولى فوق السودان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن طائرة إسرائيلية حلقت للمرة الأولى فوق السودان، مرحبا بنموذج لتحسن العلاقات مع دول "معادية تاريخيا" لإسرائيل.

وقال نتنياهو في اجتماع مع يهود أمريكيين في القدس مساء الأحد إن "أول طائرة إسرائيلية مرت أمس فوق السودان. إنه تغيير كبير"، من دون أن يذكر أية تفاصيل عن هذه الرحلة.

لكن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلت عن مسؤول في الحكومة طلب عدم كشف هويته قوله إنها "طائرة خاصة" وليست رحلة تابعة لشركة العال الإسرائيلية للطيران.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المؤشرات الواضحة عن انفراج في العلاقات مع السودان ودول مسلمة أخرى في المنطقة ليست سوى "رأس جبل الجليد" الدبلوماسي.

وقال نتنياهو "ما ترونه ليس سوى حوالي عشرة في المئة. ستأتي تغييرات كبيرة".

وكانت الدول العربية تشترط تسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل التي لا تقيم علاقات دبلوماسية سوى مع بلدين عربيين أبرمت معهما اتفاقي سلام هما مصر والأردن.

لكن نتنياهو يؤكد باستمرار أن الواقع الإقليمي الجديد بدءا بتوسع النفوذ الإيراني، أدى إلى تطابق في المصالح مع الدول العربية وعلى رأسها البلدان الخليجية.

وخلال لقاء لم يعلن عنه في فبراير/شباط في أوغندا، بحث نتنياهو مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان "تطبيع" العلاقات مع السودان.

وبعد لقائه مع نتنياهو، أكد البرهان أنه لم يعد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بتطبيع العلاقات" بين بلديهما.

ويحاول السودان إقناع واشنطن بشطبها من لائحة الدول المتهمة بدعم الإرهاب على أمل جذب المستثمرين والخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يواجهها.