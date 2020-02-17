البث الحي
سياسة

فيديو مؤلم لأب سوري يهيئ ابنته لأصوات القصف في إدلب

17/2/2020

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا لشاب سوري لجأ لحيلة لتعويد ابنته أصوات القذائف والطائرات التي تضرب منطقته بإحدى قرى ريف إدلب شمال سوريا.

وأظهر مقطع الفيديو الشاب السوري عبدالله مع ابنته سلوى في إحدى قرى ريف إدلب أثناء القصف المدفعي من قوات النظام السوري وهو يلاعب ابنته بطريقة طريفة أثناء القصف بهدف عدم إفزاعها من صوت القصف.

وأوهم الأب السوري طفلته بأن صوت المدافع والقنابل هو مجرد أصوات ألعاب ما جعلها تتفاعل مع الموضوع بالضحك بدلا من الخوف والفزع.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)