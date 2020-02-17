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شاهد: طفلة يمنية في الصين تناشد بلادها إجلاءها من ووهان

17/2/2020

ناشدت طفلة يمنية في السادسة من عمرها، أمس الأحد، حكومة بلادها إجلاءها وأسرتها من مدينة ووهان الصينية، خوفا من إصابتهم بالفيروس كورونا المستجد.

وقالت الطفلة سناء: "أنا عمري 6 سنين من اليمن، وأعيش في مدينة ووهان الصينية، هنا فيروس جديد يسمى كورونا، خطير جدًا وينشر الخوف".

وأضافت: "أصدقائي عادوا إلى بلدانهم، فقط نحن ما زلنا هنا، وحكومتنا لا تهتم بنا ولا تساعدنا، والفيروس الجديد يمنعنا من الخروج من المنزل ولا نستطيع الذهاب إلى مستودع المواد الغذائية، نحن خائفون من المرض، قد نصاب بالمرض في أية لحظة وفي أي يوم".

ووجهت سناء رسالتها مخاطبة العالم بالقول:" هل هناك أي أحد يستطيع أن يساعدنا، نحن نخاف من المرض؟".    

وتخطى عدد الإصابات بالفيروس كورونا المستجد في الصين 70 ألف إصابة، اليوم الإثنين، وارتفع عدد الوفيات إلى 1765 حالة في البر الصيني بعد تسجيل 100 وفاة في مقاطعة هوبي حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول قبل أن ينتشر في الصين وخارجها.

وفرضت السلطات الصينية الحجر الصحي على قرابة 56 مليون شخص في هوباي وعاصمتها ووهان، وعزلت فعليا المقاطعة عن باقي أنحاء البلاد في مسعى غير مسبوق لاحتواء الفيروس.

المصدر : الجزيرة مباشر
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