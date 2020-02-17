حزب الترابي يتهم دحلان بالتخطيط مع إسرائيل لتفكيك السودان [فيديو]

اتهم حزب "المؤتمر الشعبي السوداني"، اليوم الإثنين، القيادي المفصول من حركة "فتح" الفلسطينية، محمد دحلان، بالتنسيق مع إسرائيل لتفكيك البلاد.

كما اتهم دحلان بـ"تحقيق مخطط بانفصال إقليم دارفور وشرق السودان والاستيلاء على البحر الأحمر لصالح الإمارات".

وقال بشير آدم رحمة، الأمين العام بالإنابة للحزب الذي أسسه الراحل حسن الترابي: "تطبيع السودان مع إسرائيل يحقق ما يريده الصهاينة بتفكيك البلاد".

وأضاف رحمة، في مؤتمر صحفي: "يعملون على انفصال دارفور والشرق للاستيلاء على البحر الأحمر، ويساعد إسرائيل في ذلك محمد دحلان لصالح الإمارات".

وتابع رحمة: "نطلب من عبد الفتاح البرهان – رئيس مجلس السيادة السوداني – وقف إقامة علاقات مع إسرائيل، نحن لسنا بحاجة لمن يرفع عنا العقوبات الأمريكية إذا أحسننا إدارة شؤوننا الداخلية".

واعتبر أن "الاعتماد على الذهب فقط يمكن أن يحل أزماتنا الاقتصادية".

وأوضح: "إذا تمت إدارته بطريقة حسنة، سيعود للسودان عوائد بقيمة 10 مليارات دولار سنويا من الذهب، الإمارات تستفيد من تهريب ذهب البلاد إليها في أسواق دبي".

وفي 3 من فبراير/شباط الجاري التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة عنتيبي الأوغندية مع "البرهان"، وبرر الأخير الخطوة بأنها تصب في صالح الأمن القومي للبلاد، في إشارة إلى أنها يمكن أن تساعد على إخراج السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. فيما خرجت احتجاجات شعبية في مدن سودانية عديدة تنديدا بالخطوة.

ويواجه السودان أزمات اقتصادية وعقوبات دولية، دفعت البلاد إلى حافة الاحتجاجات؛ ما أسفر عن الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان 2019، والبدء في فترة انتقالية يأمل السودانيون أن تلبي طموحاتهم وتقود لانتخابات في البلاد.