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سياسة

ترمب يدعو روسيا إلى التوقف عن دعم "فظائع نظام الأسد" في سوريا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان -أرشيفية
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان -أرشيفية
17/2/2020

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب روسيا إلى إنهاء دعمها لـ"الفظائع" التي يرتكبها النظام السوري، معربا عن خشية الولايات المتحدة من العنف في منطقة إدلب.

وقال جود دير نائب المتحدث باسم البيت الأبيض إن ترمب، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "نقل رغبة الولايات المتحدة في رؤية نهاية لدعم روسيا لفظائع نظام الأسد. والتوصل لحل سياسي للصراع السوري".

وقال دير "إن الرئيس دونالد ترمب شكر نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لجهود بلاده الرامية للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في محافظة إدلب السورية".

وأضاف أن ترمب أبلغ نظيره التركي قلقه الشديد إزاء العنف المتصاعد في إدلب.

وأعرب عن رغبته في أن توقف روسيا دعمها للنظام السوري، وإنهاء الحرب الداخلية عن طريق الحل السياسي.

وقال "إن ترمب أكد أيضًا أن استمرار التدخل الأجنبي في ليبيا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع".

يشار إلى أنه، في سبتمبر/أيلول 2018، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، يحظر فيها الأعمال العدائية.

ومنذ هذا التاريخ، قُتل أكثر من 1800 مدني في هجمات شنها النظام السوري والقوات الروسية، منتهكين بذلك اتفاق وقف إطلاق النار في 2018، واتفاقا آخر دخل حيز التنفيذ  في 12 يناير/كانون الثاني.

المصدر : وكالات
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