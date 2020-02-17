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سياسة|السعودية

ترحموا على الملك عبد الله.. غضب في السعودية بعد رفع أسعار الوقود

الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز
الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز
17/2/2020

سادت حالة من الاستياء والتذمر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وذلك عقب قرار أرامكو برفع أسعار الوقود ومراجعتها شهريًا.

وكانت شركة النفط السعودية أرامكو قد أعلنت عن رفع أسعار بنزين 91 و95 ابتداءً من أمس الأحد، بحيث يكون سعر النوع الأول 1.55 ريالًا والثاني بقيمة 2.11 ريالًا لكل لتر.

وأضافت الشركة أنه ابتداءً من الشهر الحالي ستكون فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلًا من ربع سنوية.

وأعرب مغردون عن خيبة أملهم من القرار الجديد وغير المبرر، مستذكرين أسعار البنزين في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

وقارن المغردون بين الأسعار في عهد الملك عبد الله والعهد الحالي، واستنكروا سياسة أرامكو التدريجية في رفع الأسعار وقرارها بمراجعتها شهريًا.

واستعرض ناشطون كيف ترفع أرامكو الأسعار تحت غطاء "التصحيح" منذ ديسمبر/كانون الأول 2015 حين كانت أسعار بنزين 91 بقيمة 0:45 وبنزين 95 بقيمة 0:60 ريالًا.

واستغرب المغردون سياسة رفع الأسعار للبنزين بالسعودية في الوقت الذي تتعمد فيه دول عدة تخفيض الأسعار، رغم أنها ليست نفطية وليس لديها اقتصاد بقوة اقتصاد المملكة.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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