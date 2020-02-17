ترحموا على الملك عبد الله.. غضب في السعودية بعد رفع أسعار الوقود

سادت حالة من الاستياء والتذمر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وذلك عقب قرار أرامكو برفع أسعار الوقود ومراجعتها شهريًا.

وكانت شركة النفط السعودية أرامكو قد أعلنت عن رفع أسعار بنزين 91 و95 ابتداءً من أمس الأحد، بحيث يكون سعر النوع الأول 1.55 ريالًا والثاني بقيمة 2.11 ريالًا لكل لتر.

وأضافت الشركة أنه ابتداءً من الشهر الحالي ستكون فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلًا من ربع سنوية.

وأعرب مغردون عن خيبة أملهم من القرار الجديد وغير المبرر، مستذكرين أسعار البنزين في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

أرامكو ترفع اسعار البنزين.. لماذا؟ وكل الدول خفضته بما فيها الأردن https://t.co/wNNvDOXWlL — د.علي التواتي القرشي (@alitawati) February 15, 2020

وقارن المغردون بين الأسعار في عهد الملك عبد الله والعهد الحالي، واستنكروا سياسة أرامكو التدريجية في رفع الأسعار وقرارها بمراجعتها شهريًا.

واستعرض ناشطون كيف ترفع أرامكو الأسعار تحت غطاء "التصحيح" منذ ديسمبر/كانون الأول 2015 حين كانت أسعار بنزين 91 بقيمة 0:45 وبنزين 95 بقيمة 0:60 ريالًا.

واستغرب المغردون سياسة رفع الأسعار للبنزين بالسعودية في الوقت الذي تتعمد فيه دول عدة تخفيض الأسعار، رغم أنها ليست نفطية وليس لديها اقتصاد بقوة اقتصاد المملكة.

العزآء لـ اجيال لم تراك ، رحم الله الملك عبدالله من كان همه الاول والاخير راحة شعبه 💔🚶🏻‍♂️

#البنزين pic.twitter.com/QzzuQ1iIDa — عبدالله 🇸🇦 (@7lipr) February 15, 2020

https://twitter.com/m5m00sh/status/1228927703090434048?ref_src=twsrc%5Etfw

#البنزين #اسعار_البنزين

عندماكان سعرالنفط 10دولار

والديـون الحـكومية مرتـفعه

أقترح وزيـر على المـلك عبدالله رفع الدعم فرفض!

رحمك الله يابو متعب💔💔 pic.twitter.com/6Q7rqjIC0u — عبادي🇸🇦 (@1a__ia) February 15, 2020

https://twitter.com/00D/status/1228780036678922242?ref_src=twsrc%5Etfw

#البنزين

تعال و شوف بعيونك وش الي صاير فينا

جروح القلب يبكونك وش السبه تبكينا 💔😭 pic.twitter.com/kTZCIQgjbR — عبدالمجيد. (@mjeed1xi) February 15, 2020

https://twitter.com/amah5523/status/1228788689993654274?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/SAEEDG99/status/1228798021388947458?ref_src=twsrc%5Etfw

ديسمبر 2015

لتر #بنزين 91 = 0.45

لتر #بنزين 95 = 0.60 فبراير 2020

لتر #بنزين 91 = 1.55

لتر #بنزين 95 = 2.11 في 4 سنوات وشهرين

ارتفاع بنزين 91 بنسبة 345%

ارتفاع بنزين 95 بنسبة 352%

ثلاث أضعاف ونص

يعني لو كنت تعبي ب57 الحين تعبي ب200 ريال هل نفعكم التطبيل؟#البنزين — معن الشريف ( موشو ) 🇳🇿 (@Mosho_NZ) February 15, 2020

https://twitter.com/sll_l5/status/1228790223271792643?ref_src=twsrc%5Etfw

#البنزين العزآء لـ اجيال لم تراك ، رحم الله الملك عبدالله من كان همه الاول والاخير راحة شعبه 💔🚶🏻‍♂️

#البنزين pic.twitter.com/cWFRn1WY6r — عويزي✌🏻✌🏻 (@asrtyh09) February 15, 2020

https://twitter.com/3amer_54/status/1228817317716463617?ref_src=twsrc%5Etfw