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سياسة

العربية تنشر وثيقة مزيفة عن قناة الجزيرة ومذيعوها يسخرون

17/2/2020

نشرت قناة العربية السعودية، الإثنين، صورة مزيفة وصفتها بأنها "وثيقة مسربة" تتحدث عن "مكافآت" يتقاضاها عدد من مذيعي قناة الجزيرة من الديوان الأميري القطري.

وقالت القناة السعودية في تغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر مرفقة بالصورة المزيفة "وثيقة مسربة لمكافآت بمئات آلاف الدولارات يتقاضاها عدد من مذيعي قناة الجزيرة من الديوان الأميري القطري".

ومن الطريف أن الوثيقة المزيفة المؤرخة بتاريخ 12 من فبراير/شباط الجاري ذيلت بتوقيع بكلمة (Depends) أي "يعتمد" وهذه هي الترجمة الحرفية للكلمة العربية على تطبيق غوغل للترجمة.

أيضًا ذكرت الوثيقة المزيفة أن إجمالي قيمة المكافآت بلغ مليونا و850 ألف دولار، رغم أنه بجمع الأرقام المذكورة ستكون قيمتها مليونا و750 ألف دولار.

واستقبل مذيعو قناة الجزيرة الوثيقة التي روجتها حسابات سعودية موثقة ونشطاء مقربون من السلطات، بسخرية شديدة وعلق مذيعون ممن ذُكرت أسماؤهم، على تويتر، فيما تساءل آخرون بسخرية عن عدم ورود اسمه فيها.

تغريدة قناة العربية
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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