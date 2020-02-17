العربية تنشر وثيقة مزيفة عن قناة الجزيرة ومذيعوها يسخرون

نشرت قناة العربية السعودية، الإثنين، صورة مزيفة وصفتها بأنها "وثيقة مسربة" تتحدث عن "مكافآت" يتقاضاها عدد من مذيعي قناة الجزيرة من الديوان الأميري القطري.

وقالت القناة السعودية في تغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر مرفقة بالصورة المزيفة "وثيقة مسربة لمكافآت بمئات آلاف الدولارات يتقاضاها عدد من مذيعي قناة الجزيرة من الديوان الأميري القطري".

ومن الطريف أن الوثيقة المزيفة المؤرخة بتاريخ 12 من فبراير/شباط الجاري ذيلت بتوقيع بكلمة (Depends) أي "يعتمد" وهذه هي الترجمة الحرفية للكلمة العربية على تطبيق غوغل للترجمة.

وثيقة مسربة لمكافآت بمئات آلاف الدولارات يتقاضاها عدد من مذيعي قناة الجزيرة من الديوان الأميري القطري pic.twitter.com/ukGs170SKm — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) February 17, 2020

أيضًا ذكرت الوثيقة المزيفة أن إجمالي قيمة المكافآت بلغ مليونا و850 ألف دولار، رغم أنه بجمع الأرقام المذكورة ستكون قيمتها مليونا و750 ألف دولار.

واستقبل مذيعو قناة الجزيرة الوثيقة التي روجتها حسابات سعودية موثقة ونشطاء مقربون من السلطات، بسخرية شديدة وعلق مذيعون ممن ذُكرت أسماؤهم، على تويتر، فيما تساءل آخرون بسخرية عن عدم ورود اسمه فيها.

دكاكين فاشلة في كل شيء حتى في التزوير!

بالجزيرة لا نكتب:إدارة عامة ولا بناية بوسائط والرقم مقلوب مع الفاكس

والمجموع 1،750،000 وليس 1،850،000

المزور يبدو اختلس مئة الف🤣🤣🤣

هناك اسمان على الأقل مكتوبان غلط

اما موضوع Depends فمنتهى الضحك

العربية:أن تكذب أكثر👏 وبأسلوب بائس🤪برافو! https://t.co/mYgJa7ddGV — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) February 17, 2020

أما بشكل جدّي:

١- وضع الأسماء الثلاثية دون التأكّد من صحتها، وعثمان آي فرح ليس اسماً ثلاثياً.

٢- لا يوجد في أي مؤسسة توقيع للمدير العام بدون اسمه الكامل وتوقيعه

٣- الصرف بالعملة المحلية

٤- ماذا يعني depends؟ حسب؟

٥- الخط في أسفل الصفحة اسمه footer وهو نهاية الصفحة وليس للتوقيع 😅 https://t.co/LMG0229Pva — Rawaa Augé روعة أوجيه (@Rawaak) February 17, 2020

مساء الدولارات 👍 عاد توقعت تكون مكافأتي انا بالذات مليون وفوق ان شاء الله في ٢٠٢٠ اجتهد اكثر pic.twitter.com/z6427Khyz0 — عُلا الفارس (@OlaAlfares) February 17, 2020

🤣🤣 لو تركنا على جنب جهلكم بعلم الرياضيات، واني بأمريكا ولم اشتغل يوما بمكتب الأردن… هاد 'علي' مين بالزبط؟ يعني من وين اخترعتوه😅اسمي لخامس جد لا يوجد فيه 'علي'😅 https://t.co/ya6x13NfUD — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) February 17, 2020

سعود!! اعترِف !! هل انت مخطط وثيقة ال #Depends ؟ 😁😁 pic.twitter.com/GN65RD8iQj — Jalal Chahda جلال شهدا (@ChahdaJalal) February 17, 2020

شوف المهنية … من الصبح الطفل اكتشف انها مزورة في كل شيء من الاسم للمجموع للعنوان حتى depends 😊 والان #قناة_العربية تنشرها على موقعها الرسمي !!! .. pic.twitter.com/N8XmTQbQ3T — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) February 17, 2020

صيت غنى ، ولا صيت فقر ، موتوا قهر #الامارات https://t.co/XOMMGkAfk9 — جمال ريان (@jamalrayyan) February 17, 2020

قناة #العربية تنشر وثيقة مسربة لمكافآت بمئات آلاف الدولارات لمذيعي قناة #الجزيرة … ومذيعو #الجزيرة:دكاكين فاشلة في كل شيء حتى في التزوير @ajmhashtag pic.twitter.com/Vi56by0xfk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 17, 2020

صراحة ..

بعد ما رأينا كيف تسابق الإعلام السعودي وذبابه ومعهم بالطبع #قناة_العبرية قصدي #العربية لإبراز الكذبة التي كذبوها وفبركوها يدّعون فيها حصولهم على وثيقة لمكافآت عدد من مذيعي #الجزيرة ..

تقترب ..

الصورة أكثر مما قاله النقيدان .. pic.twitter.com/DtYPvt8gYb — جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 17, 2020

العربية تنشر نسخة مزورة سواء بالتواقيع او كلمة الاعتماد ناهيك عن الخطأ الفادحة في ناتج مجموع المبالغ!

والمشكلة ان المغردين البسطاء كشفوا الاخطاء منذ ساعات .. فكيف تعيد قناة هذا الشئ وتدّعي انها "وثيقة" !#حتى الحرب الاعلامية لها اصول ؟!!!! https://t.co/f9byZ6cpXT — عادل عبدالله المطيري (@almutairiadel) February 17, 2020

تغريدة قناة العربية