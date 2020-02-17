الصين تدعو المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما لاستخدامها علاجا

طلبت السلطات الصحية في الصين من الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس كورونا المستجد التبرع بدمهم بهدف استخراج البلازما منه لاستخدامها في علاج مرضى لا يزالون في حال الخطر.

وأكد غيو يانهونغ من اللجنة الصحية الوطنية في مؤتمر صحفي أن بلازما المصابين السابقين بالفيروس كوفيد-19 تحتوي على أجسام مضادة يمكن استخدامها لخفض عدد الفيروسات في أجسام من هم في حال الخطر.

وأضافت سون يانرونغ من المركز البيولوجي في وزارة العلوم والتكنولوجيا أنه تم نقل البلازما إلى 11 مريضاً في ووهان، بؤرة المرض، الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن "أحدهم عاد إلى بيته، وآخر بات قادرا على النهوض والسير، والآخرون على طريق الشفاء".

وقالت سون "أظهرت تجارب سريرية أن نقل البلازما (من المرضى المتعافين) غير خطير وفعال".

وأضافت "نستخرج البلازما فقط"، موضحةً أن "المكونات الأخرى للدم، بينها الكريات الحمر والصفائح الدموية، ستعاد إلى المتبرعين".

وتأتي الدعوة غداة إعلان مختبر رسمي حصوله على نتائج إيجابية لاختبارات سريرية أجريت في هذا الإطار في مستشفى في ووهان.

وأكدت مجموعة "تشاينا بايوتيك" في منشور على شبكة "وي تشات" للتواصل الاجتماعي أن مرضى خضعوا لعمليات نقل بلازما "تحسنت حالتهم خلال 24 ساعة".

وذكر المسؤول في مستشفى بكين الجامعي وانغ كيكيانغ أن المتبرعين بالبلازما سيخضعون لفحص مسبق للتأكد من أنه من غير الممكن أن ينقلوا الفيروس.