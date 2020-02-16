وزير الداخلية التركي لـ"الجزيرة مباشر": نأسف لترحيل الشاب المصري وعاقبنا المسؤولين عن ذلك

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأحد، إن بلاده لا تقوم بالترحيل القسري لمن يلجأ إليها، في حال كانت حياته معرضة للخطر في بلده.

ولفت في لقاء متلفز مع قناة الجزيرة مباشر أن هناك أكثر من 4 ملايين عربي يعيشون في تركيا.

وتابع في هذا السياق: أعبر عن حزني وأسفي لترحيل شاب مصري إلى بلاده على نحو خاطئ من تركيا، وتمت معاقبة المسؤولين عن ذلك.

وأشار إلى أن زوجة المصري محمد عبد الحفيظ الذي تم ترحيله في طريقها للحصول على الجنسية.

زوجة المصري محمد عبد الحفيظ تتحدث في لقاء سابق للجزيرة مباشر عن ملابسات اعتقال زوجها في مصر بعد ترحيله من تركيا

وأضاف "الأشخاص المعرضة حياتهم للخطر" لا نرسلهم إلى بلادهم، نحن نريد إدارة عملية الهجرة إلى البلاد وليس منعها.

وأوضح أن تركيا منحت الجنسية التركية لنحو 112 ألف سوري حتى اليوم ولا نسمح بالعنصرية ضد أحد في بلادنا، هناك حوادث فردية من يقم بها يتعرض للمساءلة القانونية.

وتابع صويلو: الادعاء أن تركيا تستهدف تجنيس المعارضة في دول مصر وسوريا والعراق لا أساس له من الصحة.

وأكد صويلو أن الإمارات تسعى لإثارة البلبلة وزرع الفتنة وإلحاق الضرر بتركيا، مشيرا إلى أن محمد دحلان مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على قائمة المطلوبين لدى أنقرة بصفته إرهابي لأنه شخص يسعى للفتنة ولدينا أدلة كثيرة على ذلك.

كما أكد أن تركيا جادة في محاربة الإرهاب وأن 8 آلاف من منتسبي "داعش" تم ترحيلهم.

وشدد الوزير التركي على أن بلاده آمنة. مشيرا إلى أن عدد السياح الذين زاروا تركيا خلال 2019 بلغ 51 مليونا مقارنة بـ 30 مليونا خلال 2016.