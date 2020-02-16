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سياسة|مصر

"هموت من القهر".. استغاثة أب مصري بعد انتحار طفلته (فيديو)

16/2/2020

وجه مواطن مصري استغاثة إلى السلطات، بعد وفاة طفلته الأسبوع الماضي، عقب تناولها حبة غلال سامة.

وكانت وفاء، وهي طالبة في الصف الثالث الإعدادي،  اشترت الحبة السامة من أحد متاجر المبيدات في قرية أبو المطامير بمحافظة البحيرة الواقعة غرب دلتا النيل في مصر.

وقررت وفاء الانتحار لعدم رضاها عن مجموعها وضعف درجاتها في امتحان النصف الأول من العام الدراسي، فتناولت الحبة القاتلة المنتشرة في قرى مصرية عدة دون رقابة، وفارقت الحياة سريعًا.

وقال الوالد ومختار عمر المختار، إن أبو المطامير وحدها شهدت العام الماضي 100 حالة وفاة بسبب هذه الحبوب، بينما لا توجد إحصائيات رسمية من الدولة لعدد حالات الانتحار بهذه الحبة السامة.

وبكلمات الحسرة والدموع، يسأل يوجه والد وفاء "فين حق وفاء بنتنا؟"، طالبًا الإجابة من وزير العدل المصري ومحافظ البحيرة وكل مسؤول في الجمهورية.

وما زال يلح الأب في طلب الإجابة مردفًا "جاوبوني بدل ما أنا هموت من القهر وبدل ما أنا بقضي طول الليل بكاء".

وقال "هذه حالة أمامكم.. طفل أعطاه مهندس زراعي صاحب محل مبيدات أعطاه سم حبوب غلة.. فين حق وفاء بنتنا"، ومن يتحمل المسؤولية؟

وتستخدم حبوب الغلة، لحماية القمح من التسوس والحشرات من الإضرار بالمحصول، وتسجل كمبيد حشري بوزارة الزراعة، وهي مادة عالية السُميّة، ونادرًا ما يمكن النجاة منها حال تناولها.

وقدرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني 278 حالة انتحار بهذه الحبوب السامة بين مارس/آذار وسبتمبر/أيلول من العام الماضي، وفق ما تم رصده بالصحف.

وفي دراسة لوزارة الصحة والسكان المصرية، بيّنت أن 21.5% من طلاب الثانوية العامة يفكرون في الانتحار.

المصدر : الجزيرة مباشر
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