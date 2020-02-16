نتنياهو: نحن في أوج عملية تطبيع مع عدد كبير جدًا من الدول العربية والإسلامية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل في "أوج عملية تطبيع مع عدد كبير جدا من الدول العربية والإسلامية".

وذكر نتنياهو في تغريدة له على حسابه الرسمي على تويتر، أن ما يظهر من عملية التطبيع بمثابة رأس جبل الجليد "الذي يظهر فوق سطح الماء"، مضيفا أن "تحت سطح الماء هناك عمليات كثيرة تغير وجه الشرق الأوسط وتضع إسرائيل في مكانة الدولة العظمى إقليميا وعالميا".

نحن في أوج عملية تطبيع مع عدد كبير جدا من الدول العربية والإسلامية. أنتم ترون جزءا صغيرا منها فقط فهذا هو رأس الكتلة الجليدية التي يظهر فوق سطح الماء. وتحت سطح الماء هناك عمليات كثيرة تغير وجه الشرق الأوسط وتضع إسرائيل في مكانة الدولة العظمى إقليميا وعالميا. هذه هي ثمار سياستنا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 16, 2020

وقال نتنياهو إن فريقا إسرائيليا سيعمل هذا الأسبوع على "بلورة خطة لتوسيع رقعة التعاون" مع السودان، في ضوء لقائه أخيرا مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أوغندا.

وأوضح نتنياهو أن هدف الخطة هو "إحلال التطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية" بين إسرائيل والسودان في نهاية المطاف.

لاحقا للقاء التاريخي الذي عقدته مع رئيس مجلس السيادة السوداني سيلتئم هذا الأسبوع فريق إسرائيلي سيعمل على بلورة خطة لتوسيع رقعة التعاون بين البلدين. الغاية من ذلك هي التوصل في نهاية المطاف إلى إحلال التطبيع وإلى إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسودان. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 16, 2020

وقبل أسبوع، كتب نتنياهو على تويتر أن "دولا إسلامية وعربية كثيرة تريد الاقتراب من إسرائيل"، مشيرا إلى أن العالم "يشهد تغييرا هائلا تقوده إسرائيل من أجل تغيير علاقاتها مع جميع الدول العربية والإسلامية".

مؤتمر الخرطوم كان مؤتمر اللاءات الثلاث التي رفضت وجود إسرائيل والاعتراف بها والسلام معها. يحدث اليوم في العالم تغيير هائل ونحن نقوده من أجل تغيير علاقاتنا مع شبه جميع الدول العربية والإسلامية. إسرائيل تحولت إلى دولة عظمى ودول إسلامية وعربية كثيرة تريد الاقتراب منا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 9, 2020

وعقب لقائه بالبرهان، قال مكتب نتنياهو إنهما اتفقا على "بدء تعاون يقود إلى تطبيع العلاقات بين البلدين".

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إن لقاءه بنتنياهو جرى بدافع "تحقيق المصلحة السودانية العليا"، مع التأكيد على ثوابت السودان تجاه القضية الفلسطينية.