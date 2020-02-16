"غيّرها".. إعلان يربط بين السيارات والنساء يفجر غضب الأردنيين

هاجم ناشطون أردنيون، حملة إعلانية لإحدى شركات السيارات انتشر في شوارع العاصمة الأردنية عمّان، حيث اعتبروه "مهينًا للمرأة"، لاسيما تزامنه مع عيد الحب العالمي.

وانتقد رواد منصات التواصل، طريقة الإعلان "المسيئة" في الربط والتشبيه بين المرأة وأي سلعة حتى ولو كانت أغلى سلعة في العالم، وطالبوا الشركة بوقف الإعلان على الفور.

ووصف المنتقدون صياغة الإعلان بـ "المقزز"، وقالوا إن طريقته تحمل إساءة كبيرة للنساء.

وكانت لوحات الإعلانية انتشرت في شوارع عمّان، كتب عليها (عينك ع غيرها، مصروفها كبير، حاسس في أحلى منها؟، صرلها فترة مغلبتك.. غيّرها) وجاء ذلك بالتزامن مع عيد الحب الذي يوافق يوم 14 فبراير/شباط من كل عام.

حملة اعلانية لتغيير مركبة تثير ردود فعل على التواصل الاجتماعي

اما آن الأوان لهذا الاستخفاف بالمرأة أن يتوقف سواء كان بالتصريح .. أم بالتلميح ؟!

https://t.co/SRl4hMfeGx pic.twitter.com/ZEpmy7jg2c — Nabil Al Sharif, Dr.( frmr. Minister & Ambassdr) (@NabilAlSharif) February 12, 2020

شو عقل الحدا اللي صمم هيك حملة مسيئة؟! #الاردن pic.twitter.com/M8IzE5gIRK — Rawan Da'as (@RawanDaas) February 12, 2020

ياااااع شو هاد؟؟؟ مين الي مفكر حاله كرييتيڤ وعمل هالقرف؟ https://t.co/fcJaGyi1CY — ghada al sheikh غادة الشيخ (@GhadaSheikh) February 12, 2020

https://twitter.com/hamzehmalhas1/status/1227697493930016768?ref_src=twsrc%5Etfw

تزينت شوارع العاصمة اليوم بأكبر حملة تنمر ضد المرأة، لو شو ما كان ولو لمين ما كانت الحملة الإعلانية كمية الإحتقار للمرأة كبيرة جداً، التيزر هيك كان أما الريفيلر بتوقع راح يكون خلص طلقها؟ ارتباط الحملة بالفلانتاين وربط المرأة بكلمة #غيرها مقزز pic.twitter.com/EUyQcSCI5P — Abdullah ☉ (@itsmeQaddoura) February 12, 2020

https://twitter.com/RenadTrawneh12/status/1227637809328119810?ref_src=twsrc%5Etfw