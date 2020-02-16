غضب على مواقع التواصل بسبب صورة لوزيرة الهجرة المصرية [فيديو]

أثار تغطية معبر فوق قناة مائية صغيرة بإحدى القرى المصرية لتمر فوقه وزيرة الهجرة منى مكرم انتقادات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسببت مقاطع فيديو وصور للواقعة نشرتها وسائل إعلام مصرية في حالة من الغضب لدى مستخدمي مواقع التواصل الذين قالوا إن "الصورة" توضح معاناة أهالي القرية.

وقال معلقون إنه بدلا من معالجة الخلل وإنشاء معبر لسكان القرية، قام المسؤولون بتغطية المعبر المتهالك حتى لا تراه الوزيرة.

والتقطت الصورة خلال زيارة قامت بها وزيرة الدولة للهجرة في مصر منى مكرم لعدد من القرى في محافظة الغربية، شمال القاهرة، ضمن خطط الحكومة "للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ودعم القرى المنتجة".