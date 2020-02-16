شاهد: تنظيم الدولة يبث تسجيلا لحطام مقاتلة مصرية سقطت فوق سيناء

بثت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة تسجيلا مصورا قالت إنه حطام طائرة مقاتلة مصرية سقطت فوق سيناء شمال مصر.

ونشر التنظيم جثة للطيار، امتنعت الجزيرة مباشر عن نشرها لصعوبتها، وحطام الطائرة التي سقطت في قرية شبانة في 14 يناير/كانون الثاني الماضي.

كان المتحدث العسكري للجيش المصري أعلن عن "سقوط الطائرة المقاتلة بإحدى مناطق التدريب، ما أسفر عن مقتل قائدها."

ولم يحدد المتحدث العسكري موقع سقوط الطائرة أو الأسباب، إلا أنه ذكر في بيانه أن الطائرة كانت تنفذ نشاطا تدريبيا.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر آنذاك إن الطائرة من نوع إف-16 وسقطت جنوب مدينة رفح بشمال سيناء دون أن تتضح أسباب سقوطها.