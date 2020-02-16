البث الحي
سياسة

شاهد: الحوثيون يبثون فيديو للحظة إسقاط مقاتلة سعودية

جزء من حطام المقاتلة السعودية التي أسقطها الحوثيون في اليمن
جزء من حطام المقاتلة السعودية التي أسقطها الحوثيون في اليمن
16/2/2020

بثت جماعة الحوثي اليمنية مقطع فيديو، قالت إنه يوثق لحظة إسقاط مقاتلة سعودية من طراز تورنادو فوق محافظة الجوف، التي أقرت المملكة في وقت سابق بسقوطها.

ويظهر في الفيديو الذي بثته فضائية "المسيرة" التابعة للجماعة، السبت، ما يبدو أنه صاروخ أرض جو ينطلق ليلا باتجاه هدف في السماء، ثم يُسمع صوتاً يدل على أن الطائرة أصيبت، ثم أتبعته بفيديو آخر لحطام الطائرة.

https://twitter.com/almasirah/status/1228738549798854662?ref_src=twsrc%5Etfw

والجمعة، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إسقاط قوات الجماعة طائرةً حربية من طراز "تورنيدو" تابعةً للتحالف السعودي الإماراتي في سماء الجوف الواقعة على بعد 143كلم شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك "أثناء تنفيذها مهماتٍ عدائية".

وبيّن أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرة الحربية بصاروخ أرض جو متطور بتقنية حديثة"، وفق موقع قناة "المسيرة" الحوثية.

وطائرة تورنيدو Tornado هي طائرة مقاتلة متعددة المهام تعمل مُطاردةً وقاذفة، وهي من إنتاج أوربي مشترك.

https://twitter.com/almasirah/status/1228738642056744960?ref_src=twsrc%5Etfw

وفي وقت سابق السبت، أعلن التحالف السعودي الإماراتي، في بيان له، سقوط إحدى طائراته المقاتلة من النوع ذاته الجمعة، وهي تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، خلال تنفيذها مهمة إسناد للجيش اليمني بمحافظة الجوف.

ومساء السبت، أضاف التحالف في بيان ثانٍ، أنه "تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة، ونقل جرحى للعلاج داخل السعودية".

https://twitter.com/almasirah/status/1228738537186627590?ref_src=twsrc%5Etfw

وللعام السادس على التوالي، يشهد  اليمن حربًا بين القوات التابعة للحكومة، ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)