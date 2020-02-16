شاهد: الحوثيون يبثون فيديو للحظة إسقاط مقاتلة سعودية

بثت جماعة الحوثي اليمنية مقطع فيديو، قالت إنه يوثق لحظة إسقاط مقاتلة سعودية من طراز تورنادو فوق محافظة الجوف، التي أقرت المملكة في وقت سابق بسقوطها.

ويظهر في الفيديو الذي بثته فضائية "المسيرة" التابعة للجماعة، السبت، ما يبدو أنه صاروخ أرض جو ينطلق ليلا باتجاه هدف في السماء، ثم يُسمع صوتاً يدل على أن الطائرة أصيبت، ثم أتبعته بفيديو آخر لحطام الطائرة.

https://twitter.com/almasirah/status/1228738549798854662?ref_src=twsrc%5Etfw

والجمعة، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إسقاط قوات الجماعة طائرةً حربية من طراز "تورنيدو" تابعةً للتحالف السعودي الإماراتي في سماء الجوف الواقعة على بعد 143كلم شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك "أثناء تنفيذها مهماتٍ عدائية".

وبيّن أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرة الحربية بصاروخ أرض جو متطور بتقنية حديثة"، وفق موقع قناة "المسيرة" الحوثية.

وطائرة تورنيدو Tornado هي طائرة مقاتلة متعددة المهام تعمل مُطاردةً وقاذفة، وهي من إنتاج أوربي مشترك.

https://twitter.com/almasirah/status/1228738642056744960?ref_src=twsrc%5Etfw

وفي وقت سابق السبت، أعلن التحالف السعودي الإماراتي، في بيان له، سقوط إحدى طائراته المقاتلة من النوع ذاته الجمعة، وهي تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، خلال تنفيذها مهمة إسناد للجيش اليمني بمحافظة الجوف.

ومساء السبت، أضاف التحالف في بيان ثانٍ، أنه "تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة، ونقل جرحى للعلاج داخل السعودية".

https://twitter.com/almasirah/status/1228738537186627590?ref_src=twsrc%5Etfw

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات التابعة للحكومة، ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.