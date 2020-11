رائحة الموت.. ما حقيقة آلاف الغربان التي تحوم فوق ووهان؟

تداول ناشطون صينيون على مواقع التواصل، فيديوهات لآلاف "الغربان" قالوا إنها تحوم فوق ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا، وهي الطيورالتي تتغذي على جثث الموتى، ويعتبرها أناس رمزا للتشاؤم.

وأظهرت اللقطات التي حظيت بانتشار واسع، وأثارت ضجة لعدم توافر معلومات بشأن الواقعة، مجموعة كبيرة من الطيور تشبه الغربان، تحلق فوق شوارع خاوية ما جعل البعض يعتقد أنها في ووهان، الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا بشأن سبب وجودها، وتكهن البعض بأنها ربما جذبتها رائحة الموت والجثث المحترقة لتتغذى عليها.

وذهب آخرون إلى أن سبب وجود "الغربان"، ربما يكون ناتجًا عن تراكم القمامة بكميات كبيرة، أو الحشرات الميتة بسبب المواد الكيميائية التي تم رشها في الشوارع.

لكن أحد الناشطين، أكد أن الفيديو لا يعود لووهان بالأساس وأن هذا المشهد "الصادم" التقط في مدينة شينينغ بشنغهاي، وهو مشهد معتاد ومألوف في الشتاء في هذا التوقيت من العام.

Crows crowded on the Wusi Road, Chengxi District, Xining City, Qinghai Province. Crows love dead animals, like carrion. It looks like the movie Resident Evil. #coronavirus pic.twitter.com/gDE0fHypzq

