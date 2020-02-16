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سياسة

رائحة الموت.. ما حقيقة آلاف الغربان التي تحوم فوق ووهان؟

16/2/2020

تداول ناشطون صينيون على مواقع التواصل، فيديوهات لآلاف "الغربان" قالوا إنها تحوم فوق ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا، وهي الطيورالتي تتغذي على جثث الموتى، ويعتبرها أناس رمزا للتشاؤم.

وأظهرت اللقطات التي حظيت بانتشار واسع، وأثارت ضجة لعدم توافر معلومات بشأن الواقعة، مجموعة كبيرة من الطيور تشبه الغربان، تحلق فوق شوارع خاوية ما جعل البعض يعتقد أنها في ووهان، الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا بشأن سبب وجودها، وتكهن البعض بأنها ربما جذبتها رائحة الموت والجثث المحترقة لتتغذى عليها.

وذهب آخرون إلى أن سبب وجود "الغربان"، ربما يكون ناتجًا عن تراكم القمامة بكميات كبيرة، أو الحشرات الميتة بسبب المواد الكيميائية التي تم رشها في الشوارع.

لكن أحد الناشطين، أكد أن الفيديو لا يعود لووهان بالأساس وأن هذا المشهد "الصادم" التقط في مدينة شينينغ بشنغهاي، وهو مشهد معتاد ومألوف في الشتاء في هذا التوقيت من العام.

في غضون ذلك، انتشر فيديو كذلك من العاصمة الصينية بكين لعدد كبير من البعوض الضخم يسكن أسفل الطرق السريعة في العاصمة، وسط تساؤلات وقلق بشأن دور هذه الحشرات والطيور في نقل العدوى.

ولا يوجد دليل قوي يدعم نظرية أن "الغربان" تبحث عن جثث الموتى، وفي الثقافة الصينية، غالبًا ما تعتبر الغربان رمزًا الحظ السيئ والموت، وكذلك الطيور السوداء والبوم والعنقاء.

وتأتي هذه التكهنات بعد أن أمرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين بحرق جميع الوفيات الناجمة عن كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 1600 شخص، مع حظر الدفن والجنازات، لمنع تفشي المرض.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية
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