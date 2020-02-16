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سياسة|السودان

خاص: وزير الإعلام السوداني يتحدث للجزيرة مباشر عن تسليم البشير (فيديو)

15/2/2020

قال وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح للجزيرة مباشر إن مثول المتهمين بجرائم حرب بمن فيهم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير اتفق عليه قبل طرحه للتفاوض في جوبا.

وأضاف صالح أن تسليم المتهمين في جرائم الحرب كان واحدا من النقاط المطروحة بقوة في جدول التفاوض مفاوضات السلام السودانية وتم الاتفاق عليه من كافة المؤسسات في الحكم قبل الذهاب للتفاوض.

وتابع أنه تم الاتفاق على مسألة المثول لكن الآلية والكيفية سيجري مناقشتها مع الأمم المتحدة والجهات المعنية بما يحقق العدالة.

وذكر صالح أن مساعي رئيس الوزراء من عبد الله حمدوك ومفاوضاته مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بطلب الوصاية على البلاد ونقلها من الفصل السابع إلى السادس كان قد بدأها المجلس العسكري إبان عزل البشير وقبل أن تتسلم السلطة المدنية الحكم وبعد أن جاءت الحكومة المدنية تسلمت الملف باعتبارها الجهة التنفيذية.

 وأشار وزير الثقافة إلى أن المفاوضات تتم عبر زيارات متواصلة وأن هناك اتفاقا على المبادئ العامة منها طلب يد العون في إرساء دعائم سلام يشمل كل الجوانب كالمساعدة في توطين اللاجئين والنازحين والمساعدة في نزع السلاح ومراقبة وقف إطلاق النار الذي يحتاج إلى لوجستيات مكلفة تفوق قدرة خزينة الدولة بالإضافة للمساعدة في تطبيع اتفاقيات السلام والانتقال لمرحلة جديدة.

وأكد الوزير على دور قوات اليوناميد في حفظ السلام وأردف بالقول بوجود اتفاق مع الأمم المتحدة على خروج اليوناميد من السودان على دفعات بعد التأكد من عدم حاجة البلاد إليها.

وأضاف صالح أن روح الثورة ستحمي البلاد من أي مطامع عسكرية للاستيلاء على السلطة ونأشار إلى أن التاريخ الدولي لم يسجل أي مواقف للأمم المتحدة أو مجلس الأمن في الحؤول دون قيام الانقلابات العسكرية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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