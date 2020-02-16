بتهمة تهريب الآثار.. السجن 30 عاما للممثل المصري بطرس غالي

قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بالسجن المشدد لمدة 30 سنة على الممثل بطرس رؤوف غالي، وغرامة 6 ملايين جنيها مصريا (380 ألف دولار)، في قضيتي تهريب آثار مصرية للخارج.

واتُّهم الممثل -وهو شقيق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي- بالمشاركة في تهريب الآثار في قضيتين، حُكم عليه في الأولى بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 5 ملايين جنيها، والثانية 15 عاما وغرامة مليون جنيه.

وصدر الحكم ضد غالي حضوريًا في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "الحاوية الدبلوماسية"، بينما كان يجلس بهدوء في قفص الاتهام، قبل النطق بالحكم.

ووجهت لغالي اتهامات بالمشاركة في تهريب حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية عام 2017، تحتوي على نحو 22 ألف قطعة أثرية تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة، وفق التحقيقات.

وأعيدت الآثار المسروقة إلى مصر بالتعاون مع السلطات الإيطالية في عام 2018، بعدما توجه فريق من النيابة العامة المصرية وخبراء آثار مصريين إلى مدينة ساليرنو الإيطالية لاستلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر.

وذكر دفاع غالي أن المضبوطات قد ورثها غالي عن جده بطرس باشا نيروز غالي، رئيس وزراء مصر في الفترة بين (1908-1910).

وينتمي الممثل لواحدة من أشهر العائلات التي تولت مناصب وزارية في تاريخ مصر الحديث، كما أنه شقيق وزير المالية السابق يوسف غالي، الهارب خارج مصر منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس محمد حسني مبارك، وصدرت ضد الوزير الهارب أحكام قضائية تصل إلى 65 سنة.

وشارك الممثل غالي في أدوار فنية ثانوية خلال السنوات الماضية، أبرزها فيلم "تيمور وشفيقة"، ومسلسلات "ليالي أوجيني، وحارة اليهود، وفرقة ناجي عطا الله، وفرح ليلى، ودوران شبرا".

كما شارك العام الماضي كضيف شرف في مسلسل "كارمن"، وأيضًا مسلسل "رامي" الذي حاز بطله رامي يوسف على جائزة غولدن غلوب 2020، وشارك كذلك بمسلسل "علامة استفهام"، وكانت آخر أعماله مسلسل "الواد سيد الشحات".