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الإمارات تسجل الإصابة التاسعة بفيروس بكورونا الجديد

وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أفادت بأن "الحالة الجديدة المصابة بمرض فيروس كورونا هي لمواطن صيني عمره 37 سنة
وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أفادت بأن "الحالة الجديدة المصابة بمرض فيروس كورونا هي لمواطن صيني عمره 37 سنة
16/2/2020

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأحد، تسجيل الإصابة التاسعة بفيروس "كورونا الجديد".

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، بأن "الحالة الجديدة المصابة بمرض فيروس كورونا هي لمواطن صيني عمره 37 سنة، وحالته الصحية مستقرة".

وأضافت أنه تم رصد الإصابة الجديدة عبر "الفحص الدوري المستمر"، دون تقديم توضيحات بهذا الخصوص.

وبهذا يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الإمارات 9 حالات، تم شفاء 3 حالات منها، وفق المصدر ذاته.

وتخضع الحالات الستة المتبقية لـ "الرعاية والمتابعة إحداها تحت الرعاية المكثفة وقيد المتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي عالي المستوى"، حسب "وام".

وفي 29 يناير/كانون ثان 2020، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا الجديد".

وفيروس "كورونا الجديد" ظهر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في سوق بمدينة ووهان الصينية (وسط) ليتسلل إلى نحو 30 دولة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس "كورونا الجديد" إلى 1666، فضلا عن إصابة 68 ألفا و500.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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