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ليبيا: حفتر يرفض وقف إطلاق النار ويتوعد بالسيطرة على طرابلس

اللواء المتقاعد خليفة حفتر
اللواء المتقاعد خليفة حفتر
15/2/2020

أعلن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، رفضه لقرار مجلس الأمن بوقف دائم لإطلاق النار بالبلاد.

جاء ذلك في كلمة متلفزة بثتها عدة قنوات محلية، تعد أول رد من جانب حفتر على تبني مجلس الأمن قرارا بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

وقال حفتر إنه "لا رجوع عن بلوغ الهدف، ولن نتوقف حتى السيطرة على طرابلس".

وزعم حفتر أن قواته "أصبحت اليوم على تخوم قلب العاصمة طرابلس وقاب قوسين أو أدني من السيطرة عليها".

والأربعاء، صادّق مجلس الأمن على مشروع قرار بريطاني، يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.

وبمبادرة تركية ـ روسية، بدأ في 12 يناير/ كانون الثاني 2019، وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار بشن هجمات على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، للسيطرة على العاصمة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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