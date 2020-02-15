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سياسة|فلسطين

كتائب القسام تعلن اختراق مجموعاتها على "واتساب"

كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية
كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية
15/2/2020

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية، السبت، إن مجموعاتها في موقع التواصل الاجتماعي "واتساب" تعرضت لاختراق.

وقالت القسام، في بيان صحفي بثه "المركز الفلسطيني للإعلام": "نعلمكم بأنه قد تم اختراق مجموعاتنا بـ "واتساب"، مؤكدة أن آخر ما نشر عبرها صباح اليوم هو عار عن الصحة

ودعت القسام جميع متابعيها لمغادرة تلك المجموعات، مبينة أنها ستزود المشتركين بروابط مجموعاتها الرسمية الجديدة قريبًا.

وكان موقع "المجد الأمني" قال الليلة الماضية إنه في إطار عدوان الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة مخابراته المستمر تجاه المجتمع الفلسطيني والمحتوى الإعلامي خاصة، اخترقت أجهزة مخابراته قنوات المجد الأمني عبر منصتي التليغرام والواتساب أول أمس الخميس.

وأوضح الموقع في بيان أن "اختراق مخابرات الاحتلال لمنصاتها يأتي في ظل دوره الرئيس في كشف ومحاربة أساليب المخابرات الصهيونية وعملائها، وعمله المستمر في تحصين المجتمع الفلسطيني". 

المصدر : الألمانية
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