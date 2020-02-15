البث الحي
سياسة

فيروس كورونا.. الصين تعلن عن 143 وفاة جديدة و2641 إصابة

مريض في أحد المستشفيات في إقليم هوبي مركز تفشي فيروس كورونا-13 فبراير
مريض في أحد المستشفيات في إقليم هوبي مركز تفشي فيروس كورونا-13 فبراير
15/2/2020

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، السبت، إن عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا في البر الصيني الرئيسي ارتفع إلى 1524 بعد وفاة 143 حالة أمس الجمعة.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن اللجنة الحكومية للصحة بالصين، أشارت فيه إلى أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى أكثر من 66 ألف و492 شخصًا.

وقالت اللجنة في بيانها "حتى منتصف ليل 14 فبراير/ شباط، تلقت لجنة شؤون الصحة، معلومات من 31 مقاطعة عن إصابة 66 ألفا و492 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، (من بينها 11053 في حالة صحية حرجة)، ووفاة 1524 شخصا".

وكانت سلطات إقليم هوبي الصيني، أعلنت الجمعة، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الإقليم إلى 1457 شخصا، والمصابين إلى 54 ألفا و400 حالة، وشفاء نحو 4774 حالة.

وهذا يعني أنه خلال 24 ساعة فقط توفي 143 شخصًا، وأصيب أكثر من ألفين آخرين.

ويعتبر العدد الإجمالي لمن لقوا حتفهم جراء الفيروس حتى الآن أعلى من عدد الذين ماتوا في البر الصيني وهونغ كونغ في العامين 2002 و2003 بسبب فيروس سارس (الالتهاب الرئوي الحادّ).

و"كورونا" عبارة عن عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس الجديد هو العضو السابع في هذه العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات في الجهاز التنفسي وحمى وسعال وصعوبة في التنفس، في الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان.

وتم تأجيل عدد من المعارض والمؤتمرات الصناعية داخل وخارج الصين بسبب قيود النقل والمخاوف من انتشار الفيروس.

مريض في أحد غرف العزل بمستشفى في إقليم هوبي-13 فبراير
 انتشار كورونا خارج الصين

 خارج الصين القاريّة، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو اللتان تتمتعان بحكم شبه ذاتي، أصيب بالفيروس التنفّسي المميت نحو 500 شخص في قرابة 30 بلداً.

وسُجلت خارج الصين حتى اليوم حالتا وفاة فقط بالفيروس، إحداهما في هونغ كونغ والأخرى في الفلبين.

وفي اليابان سجلت 33 إصابة ووفاة امرأة في الثمانينات من العمر، وما لا يقلّ عن 218 إصابة أخرى على متن السفينة السياحية (دايموند برينسس) التي تخضع لحجر صحي قبالة سواحل يوكوهاما.

كما تم تأكيد إصابة واحدة على متن (وستردام) الباخرة السياحية الضخمة وهي في طريقها الى اليابان.

وفي كوريا الجنوبية سجلت 28 إصابة، إضافة إلى 18 إصابة في تايوان و 58 في سنغافورة، و32 إصابة في تايلاند و18 في ماليزيا.

وسجلت فيتنام 15 إصابة، وعزل منطقة سون لوي التي يسكنها قرابة 10 آلاف شخص قرب هانوي،الخميس، في أول تدابير من نوعها في البلاد.

عربيا، سجلت دولة الإمارات ثماني إصابات، وفي مصر أكدت وزارة الصحة، أمس الجمعة، أول إصابة في أفريقيا.

وسجلت الولايات المتحدة 15 إصابة وتوفي مواطن أمريكي في ووهان، بينما سجلت كندا، سبع إصابات، وألمانيا 16 إصابة (بينهم شخصان أعيدا من ووهان، وفي فرنسا، 11 إصابة، وإيطاليا، 3 إصابات، والمملكة المتحدة 9 إصابات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)