فيروس كورونا.. الصين تعلن عن 143 وفاة جديدة و2641 إصابة

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، السبت، إن عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا في البر الصيني الرئيسي ارتفع إلى 1524 بعد وفاة 143 حالة أمس الجمعة.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن اللجنة الحكومية للصحة بالصين، أشارت فيه إلى أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى أكثر من 66 ألف و492 شخصًا.

وقالت اللجنة في بيانها "حتى منتصف ليل 14 فبراير/ شباط، تلقت لجنة شؤون الصحة، معلومات من 31 مقاطعة عن إصابة 66 ألفا و492 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، (من بينها 11053 في حالة صحية حرجة)، ووفاة 1524 شخصا".

وكانت سلطات إقليم هوبي الصيني، أعلنت الجمعة، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الإقليم إلى 1457 شخصا، والمصابين إلى 54 ألفا و400 حالة، وشفاء نحو 4774 حالة.

وهذا يعني أنه خلال 24 ساعة فقط توفي 143 شخصًا، وأصيب أكثر من ألفين آخرين.

ويعتبر العدد الإجمالي لمن لقوا حتفهم جراء الفيروس حتى الآن أعلى من عدد الذين ماتوا في البر الصيني وهونغ كونغ في العامين 2002 و2003 بسبب فيروس سارس (الالتهاب الرئوي الحادّ).

و"كورونا" عبارة عن عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس الجديد هو العضو السابع في هذه العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات في الجهاز التنفسي وحمى وسعال وصعوبة في التنفس، في الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان.

وتم تأجيل عدد من المعارض والمؤتمرات الصناعية داخل وخارج الصين بسبب قيود النقل والمخاوف من انتشار الفيروس.

مريض في أحد غرف العزل بمستشفى في إقليم هوبي-13 فبراير

انتشار كورونا خارج الصين

خارج الصين القاريّة، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو اللتان تتمتعان بحكم شبه ذاتي، أصيب بالفيروس التنفّسي المميت نحو 500 شخص في قرابة 30 بلداً.

وسُجلت خارج الصين حتى اليوم حالتا وفاة فقط بالفيروس، إحداهما في هونغ كونغ والأخرى في الفلبين.

وفي اليابان سجلت 33 إصابة ووفاة امرأة في الثمانينات من العمر، وما لا يقلّ عن 218 إصابة أخرى على متن السفينة السياحية (دايموند برينسس) التي تخضع لحجر صحي قبالة سواحل يوكوهاما.

كما تم تأكيد إصابة واحدة على متن (وستردام) الباخرة السياحية الضخمة وهي في طريقها الى اليابان.

وفي كوريا الجنوبية سجلت 28 إصابة، إضافة إلى 18 إصابة في تايوان و 58 في سنغافورة، و32 إصابة في تايلاند و18 في ماليزيا.

وسجلت فيتنام 15 إصابة، وعزل منطقة سون لوي التي يسكنها قرابة 10 آلاف شخص قرب هانوي،الخميس، في أول تدابير من نوعها في البلاد.

عربيا، سجلت دولة الإمارات ثماني إصابات، وفي مصر أكدت وزارة الصحة، أمس الجمعة، أول إصابة في أفريقيا.

وسجلت الولايات المتحدة 15 إصابة وتوفي مواطن أمريكي في ووهان، بينما سجلت كندا، سبع إصابات، وألمانيا 16 إصابة (بينهم شخصان أعيدا من ووهان، وفي فرنسا، 11 إصابة، وإيطاليا، 3 إصابات، والمملكة المتحدة 9 إصابات.