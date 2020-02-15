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سياسة|الهند

ضجة في الهند بعد تعرية طالبات بسبب الدورة الشهرية

شابات خلال احتجاج بعد واقعة اغتصاب جماعي لفتاة هندية في نيودلهي
شابات خلال احتجاج بعد واقعة اغتصاب جماعي لفتاة هندية في نيودلهي
15/2/2020

أجبرت عشرات الطالبات الهنديات على خلع ملابسهن هذا الأسبوع في إحدى الجامعات الهندوسية للتأكد مما إذا كن في فترة الدورة الشهرية.

وجاء هذا الإجراء لأن النظام الداخلي في هذه الجامعات يلزم الفتيات بالتغيب خلال فترة الحيض، وفق ما أفادت وسائل إعلامية ومسؤول في الجامعة لوكالة فرانس برس.

ووقعت هذه الحادثة يوم الإثنين الماضي في معهد "ساجانند" للفتيات في مدينة بوج في ولاية غوجارات (غرب الهند)، وهي مؤسسة تديرها طائفة سواميناريان الهندوسية، التي تدير أيضا معابد ضخمة في أنحاء العالم أحدها في لندن.

وبدأ التحقيق مع الفتيات بعد العثور على فوطة صحية ملقاة في حديقة أمام الجامعة التي يمنع نظامها الداخلي الفتيات الشابات من الاختلاط أو حتى التواجد في سكن الطلاب في الحرم الجامعي خلال دورتهن الشهرية بل يلزمهن بعزل أنفسهن في أقبية تحت الأرض، وكذلك الابتعاد عن المطبخ وأماكن العبادة، فضلا عن الجلوس في الصفوف الخلفية خلال الحصص الدراسية.

وقالت الفتيات للصحافة المحلية إن مسؤولين في الجامعة أوقفوا 68 طالبة في طابور أمام الحمام، وأمروهن بخلع ملابسهن واحدة تلو الأخرى للتأكد من أنهن لسن في فترة بالدورة الشهرية.

وقالت إحدى الطالبات للصحافة الخميس خلال مظاهرة أقيمت أمام الجامعة "لا توجد كلمات لوصف الإذلال الذي عانينا منه".

إلى ذلك، بدأت الجامعة التحقيقات وأشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بحق الموظفين الذين قاموا بذلك.

فيما أشار برافين بيدوريا المسؤول في الجامعة إنه "تم إعلام الفتيات بقواعد الجامعة قبل قبولهن".

وتابع "لقد دعوت إلى اجتماع للجنة الإدارية لاتخاذ التدابير المناسبة بحق المسؤولين عن هذه الحادثة".

ولا تزال الدورة الشهرية من المحرمات الراسخة في الهند. ففي بعض المناطق الريفية تضطر النساء للانعزال والابتعاد عن المجتمع طوال فترة دورتهن، وكذلك يحظر عليهن الدخول إلى المعابد أثناء فترة الحيض.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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