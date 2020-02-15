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سياسة|إندونيسيا

شاهد: 300 شخص يدخلون الإسلام جماعيا في إندونيسيا

15/2/2020

اعتنق 300 شخص الإسلام، الجمعة، في جزيرة سولاوسي الإندونيسية تاركين خلفهم معتقد "الإحيائية".

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الأشخاص الـ300 من قبيلة "تاو تاا وانا"، التي يعيش أفرادها في جبال "توكالا" بولاية سولاوسي الوسطى.

وأعلن أفراد القبيلة إسلامهم بشكل جماعي خلال حفل جرى تنظيمه في مسجد "الفرقان" بمنطقة "موروالي الشمالية".

وشهد الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم، وتقديم معلومات مختلفة حول الإسلام، للذين دخلوه حديثا.

والإحيائية هي الاعتقاد بوجود الأرواح، وأن كل الأشياء في الطبيعة بما فيها الكائنات الحية أو الجماد تمتلك نوعا من الروح، ويعتنق سكان المنطقة هذه المعتقد منذ 8 آلاف سنة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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