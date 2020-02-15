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سياسة|فلسطين

رئيس بلدية تل أبيب يأمر بإزالة لافتات "استسلام" القادة الفلسطينيين

لافتات على الطرق السريعة تدعو إلى استسلام القادة الفلسطينيين تحت تهديد السلاح
لافتات على الطرق السريعة تدعو إلى استسلام القادة الفلسطينيين تحت تهديد السلاح
15/2/2020

أمر رئيس بلدية تل أبيب أمس الجمعة بإزالة لافتات على الطرق السريعة تدعو فيما يبدو إلى استسلام القادة الفلسطينيين تحت تهديد السلاح من أجل السلام.

وكُتب على اللافتات "يتحقق السلام فقط مع الأعداء المهزومين". وتصور اللافتات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية معصوبي العينين ويستسلمان في منطقة حرب بينما تحلق طائرات هليكوبتر.

وتفاقمت الأزمة بين إسرائيل والفلسطينيين منذ أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن صفقة القرن والتي رفضها الفلسطينيون لانحيازها الكامل للطرف الإسرائيلي.

ولم يتضح من يرعى اللافتات في تل أبيب العاصمة التجارية لإسرائيل أو ما إذا كانت الحملة تهدف إلى مساعدة الأحزاب اليمينية في الانتخابات العامة التي تجرى في الثاني من مارس/ آذار.

وقال رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي في بيان إن اللافتات ستتم إزالتها وإن صورتها "تحرض على العنف وتشير إلى تصرفات داعش والنازيين الذين لا نريد أن نكون بينهم".

وأضاف "حتى في موسم الانتخابات، هذه خطوط حمراء".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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