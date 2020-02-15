تقرير: انتحار صيني في جدة بعد الاشتباه في إصابته بـ"كورونا"

قالت صحيفة سعودية السبت إن مقيماً صينياً في العقد الثالث من عمره، ألقى بنفسه من الدور الثالث بأحد المستشفيات الحكومية بجدة، ولقي حتفه.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية أن " الصيني- الذي لم تكشف عن هويته- تم عزله بالمستشفى بعد الاشتباه في أن يكون مصاباً بالفيروس "كورونا".

ونقلت الصحيفة عن الإدارة الصحية في جدة قولها إن " أحد الطلاب المقيمين في المملكة وصل إلى مستشفى الملك فهد بجدة بواسطة الهلال الأحمر فجر يوم أمس الجمعة، وتم الاشتباه في إصابته بفيروس تنفسي حسب الأعراض الظاهرة عليه وقت دخوله المستشفى".

وتابعت " تم التعامل معه حسب الأعراف الطبية، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المعمول بها، ووضعه في الغرفة الخاصة بالعزل لحين ظهور النتائج المخبرية، وظهرت صباح اليوم جميع العينات الطبية التي تم أخذها بنتيجة سليمة وعدم وجود أي إصابة بالفيروس."

وأشارت "صحة جدة" إلى أن المقيم موجود في المملكة منذ ٨ أشهر، وهو طالب في جامعة الملك عبدالعزيز.

وقالت " تم وضع المقيم في غرفة عزل مغلقة بشكل تام، وحسب الاشتراطات الصحية للجودة، إلا أن المقيم قام بفك زر الأمان الخاص بالنافذة، وألقى بنفسه عند الساعة 12:24 صباحاً، وسجلت الوفاة الساعة 3:30 فجر يوم السبت".

كانت وزارة الصحة السعودية أعلنت في وقت اليوم عدم ظهور أية حالة إصابة.

بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس #كورونا الجديد داخل المملكة ، ويتم تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة. pic.twitter.com/0mcwbYqFFx — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) February 14, 2020

بالفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين مؤخرا وأدى إلى وفاة أكثر من 1500 شخص وإصابة أكثر من 67 ألف شخص.